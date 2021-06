Où fêter Independence Day à Miami et en Sud Floride le 4th of July 2021 ?

C’est la naissance des Etats-Unis, à travers sa déclaration d’indépendance, qui est fêtée chaque 4 juillet dans chaque ville et village du pays, et à peu près partout vous trouverez des feux d’artifices et parades patriotiques. En Floride, tout le monde file évidemment à la plage, pour y passer la journée jusqu’au feu d’artifice du soir. Il y en a sur absolument toutes les plages, mais en sud Floride les plus grands et les plus grandes fêtes sont dans la liste suivante. Plus vous êtes proches de Miami et plus il risque d’y avoir des « contraintes covid », avec des événements annulés etc… donc vérifiez bien au dernier moment, mais il est déjà quasi-impossible de trouver un feu d’artifice public à Miami. En conséquence, il risque d’y avoir beaucoup de monde sur les autres plages…

L’office de tourisme des Keys annonce les habituels feux d’artifice sur toutes les îles, mais à la mi-juin juin les mairies n’annonçaient rien du tout.

Pour voir tout l’agenda des sorties et loisirs en Floride, cliquez ici.

Concert gratuit des Beach Boys à Fort Lauderdale

A Fort Lauderdale, comme d’habitude, rien n’est laissé au hasard pour que la fête soit plus belle qu’ailleurs. A noter qu’il y a une parade patriotique à 10h au village de Lauderdale-by-the-Sea (et des animations et feux d’artifices). Le plus grand événement populaire se passe sur la plage de Las Olas à Fort Lauderdale, et ça dure tout l’après-midi, à partir de 12h, avec des animations pour les enfants, des concerts de rock etc…

L’immense événement ce 4 juillet sera le concert gratuit des Beach Boys sur la plage à 19h30. Le groupe californien jouera ses classiques Surfin’ USA,” “Surfer Girl,” “Fun, Fun, Fun,” “I Get Around,” “California Girls,” “Help Me Rhonda,” “Barbara Ann,” “Good Vibrations,” “Wouldn’t It Be Nice,” “Rock and Roll Music” ou encore “Kokomo ». Le show sera suivi d’un feu d’artifice qui annoncé pour 21h. Attention, vu que Miami a annulé ses feux d’artifices, il risque d’y avoir beaucoup de monde à Lauderdale. Tout le programme est ici : www.fortlauderdale.gov/departments/parks-recreation/special-events/4th-of-july-spectacular

West Palm Beach

Le 4 juillet pour la « plus grande fête de la Floride du sud » (et gratuite), se déroule dans le centre ville autour de Flagler St, entre 19h et 21h avant le feu d’artifice au dessus de la baie. Bonne idée : allez dîner au restaurant français Pistache avant !

www.wpb.org/government/community-events/community-events/4th-on-flagler

Delray Beach

Il y aura des animations aussi bien à la plage que sur Atlantic Ave (le centre ville).

– Concours de châteaux de sable entre 9h et 11h (avec une catégorie adulte et une enfants)

A la plage il y aura de la musique live, de la peinture sur visage pour les enfants, un concours de châteaux de sable entre 9h et 11h. Généralement la musique live débute à 17h30 et le feu d’artifice est annoncé à 21h « à l’extrémité nord de la plage » mais il se pourrait qu’il y en ait un deuxième. A vérifier. Pas certain que la grande par de ait lieu cette année.

www.delraybeach.com/events/4th-july

Hollywood

Le site internet de la Ville annonce qu’il y aura une soirée de Fourth of July avec feu d’artifice à 21h.

www.hollywoodfl.org/860/Fourth-of-July-Celebration

Naples

Parade confirmée pour le 3 juillet à 10h dans le centre ville. Feu d’artifice le 4 juillet à 21h au Naples Pier.

www.naplesgov.com/parksrec/page/city-naples-4th-july-events

Miami-Dade

Il semblerait que les feux d’artifices soient annulés à peu près partout à Miami. On met ci-dessous les fêtes familiales sur la plage, mais sinon il y aura cette année de nouveaux des choses beaucoup plus sauvages à Miami : pool parties, croisières dans la baie etc. vous en trouverez certaines ici : www.eventbrite.fr/d/fl–miami/4th-of-july-party/

On commence par Miami Beach, et on vous rappelle qu’il s’agit d’une île. Donc ne vous étonnez pas qu’il y ait quelques petits bouchons sur les ponts…

NORTH BEACH / MIAMI BEACH

« Skate Beach » au North Beach Bandshell : à partir de 13h les DJs Pazmal, Telescope Thieves, Berrakka et Manuvers vont faire danser sur patins à roulettes !

North Shore Park Bandshell : Collins Avenue et 73rd Street.

www.northbeachbandshell.com

SOUTH BEACH / MIAMI BEACH

Pas encore d’infos

DOWNTOWN MIAMI

La plus grande célébration à Miami a d’habitude lieu au Bayfront Park (quais du centre ville), avec un spectaculaire feu d’artifice qui illumine la baie, mais cette année 2021 il est annulé et remplacé par un plus petit au Jose Marti Park sur la Miami River qui est destiné à animer le centre, mais pas à accueillir des foules.

AU BILTMORE (CORAL GABLES)

C’est également annulé pour cette année 2021.

LA PARADE DE KEY BISCAYNE

Avec ses « marching bands » et ses voiturettes de golf décorées « red-white-and-blue », elle débute à 11h et elle continue en direction du sud sur Crandon Boulevard, depuis Harbor Drive jusqu’à West Enid Drive. Il y aura bien entendu des thèmes patriotiques chez les groupes et artistes qui défilent. Le feu d’artifice est pour sa part annulé.

CRANDON BOULEVARD, KEY BISCAYNE, FL 33149

305/361-5207 www.kb4.org

COCONUT GROVE

Rien d’annoncé cette année, donc….

www.coconutgrove.com

PIQUE NIQUE TRADITIONNEL AU BARNACLE

Rien d’annoncé au Barnacle pour cette année 2021. Vous pouvez vérifier ici : www.thebarnacle.org

PUBLICITE :