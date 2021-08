Plastic Odyssey : une asso pour dépolluer les mers

« Nettoyer le passé et construire le futur », c’est l’ambition de l’association française Plastic Odyssey, une équipe de marins, ingénieurs, architectes et communicants qui va partir en mer pendant 3 ans afin de visiter les sites les plus pollués au monde et y offrir des solutions concrètes pour le recyclage efficace et productif du plastique.

Ces solutions, sous forme de machines de recyclage adaptées aux besoins locaux dans les pays les plus touchés, vont créer un réseau d’approvisionnement du plastique recyclé dans le monde, et aider les communautés locales à vivre de cette économie circulaire.

Il s’agit donc d’une sorte de « Calypso du Plastique » dont le lancement officiel sera donné le 15 Novembre 2021 depuis le port de Marseille. Son but n’est pas de nettoyer l’océan, mais d’aider à trouver des solutions pour qu’il ne soit plus pollué par le plastique.

In fine, le but de Plastic Odyssey est de créer un réseau mondial (c’est pour ça qu’on vous en parler) afin de lutter contre la pollution plastique. L’expédition durant 3 ans a un budget prévisionnel de 9,5 millions d’US$ et il leur en manque encore un : il est toujours possible aux particuliers et aux entreprises de les aider !

www.plasticodyssey.org

PUBLICITE :