Miami : Visite du joli marché de Vizcaya Village

La Villa Vizcaya est la plus belle et célèbre maison de Miami. Parfois les touristes se garent sur les parkings du « Village » sans même savoir qu’ils sont sur une annexe, certes moins prestigieuse, mais qui gagne a être connu.

Le village a été créé en même temps que la villa en 1916 et il s’agissait de la ferme du site. Il est un peu bizarre, dans cet endroit prestigieux de Miami, que le parc ait par endroits l’air un peu abandonné, mais il y a des projets de restructuration et, même dans son état actuel, il est déjà un joli lieu de promenade.

Par ailleurs, puisqu’il s’agissait d’une ferme, chaque dimanche entre 9h et 14h il accueille un petit « farmer »s market ». On y trouve une quinzaine d’étals avec des fruits, légumes et épices, mais aussi des stands plus surprenants, comme ce vendeur de cocktails qui réalise son mix en pédalant sur un vélo ! Il y a aussi les délicieuses pizzas de Josh, du pain, des burgers végétariens, des jus de fruits délicieux etc…

Vizcaya Village : 3250 S. Miami Ave. Miami FL 33129.

www.vizcaya.org/posts/coconut-grove-farmers-market/

