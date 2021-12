Voici quelques idées de cadeaux de Noël à offrir en Floride !

Qu’est-ce qu’on peut bien offrir dans le style « floridien » à Noël ? Voici quelques idées de cadeaux ! S’il vous plaît, pensez aussi à soutenir les petits commerçants et les restaurants des francophones. N’oubliez pas les temps difficiles qu’ils ont eu à traverser durant ces deux dernières années…

Les guayaberas : chemises cubaines ou yucatèques pour hommes (il y en a aussi pour femmes) on en trouve entre 30$ et 150$ en fonction de l’originalité et de la qualité. Attention vous les payerez plus cher si vous allez sur Calle Ocho, à votre place on privilégierai par exemple « Pepe & Berta » à West Miami (ou tout autre endroit). Vous pouvez aussi compléter la panoplie cubaine en offrant chapeau et boites de cigares !

www.pepeandbertaguayabera.com

Les fruits et tartes au fruit : c’est le début de la saison des oranges. Si vous êtes vers Broward, arrêtez-vous à Davie chez Bob Roth’s New River Groves. Les Key Lime Pies sont délicieuses !

www.newrivergroves.com

La Floride de Marie Poupart. On ne présente plus ce guide avec 1000 bonnes adresses. Il y a aussi les coup de coeur de 40 vedettes canadiennes (mais ça plaira aux non-canadiens aussi !).

Editions du Journal – 560 pages

Livres et jeux pour enfants. Nos amis de la société My-Bulle Toys ont ouvert à Boca Raton une boutique de jeux et livres pour enfants importés de France. Donc vous cumulez ici qualité et originalité ! Et bien entendu pouvez aussi acheter en ligne.

21073 Powerline Rd Suite #51, Boca Raton, FL 33433

www.my-bulle.com

La Petite Pétra. Il s’agit d’une gamme de livres éducatifs pour enfants en cinq langues (français, espagnol, créole haïtien portugais et anglais) développée par Krystel Armand, qui est en est l’auteur. Krystel est d’origine haïtienne, elle habite à Miami et ce qu’elle fait est très bien !

www.lapetitepetra.com

Marché de Noël. Les associations Miami Accueil et FAACT organisent un marché de Noël (gratuit) à Key Biscayne (Miami) le 12 décembre de 9h à 17h avec des artisans francophones: ce sera le bon endroit pour trouver des cadeaux !

www.facebook.com/events/886901972004808/

Billets de rencontres sportives et parcours de golf chez notre partenaire Canam Golf ! www.canamgolf.com

Offrez une croisière, avec Agence Bon Voyage : www.agencebonvoyage.ca

Une location de voiture de luxe pour un weekend.

Des vêtements ou accessoires (ou chaises) exotiques, comme celles de Tommy Bahama.

Le pistolet à champagne : si vous habitez à Miami vous savez à quel point c’est indispensable à votre vie de tous les jours. Et si vous n’habitez pas à Miami, vous savez à quel point c’est inutile.

Un see-through d’après-plage. Bon ça c’est utile uniquement sur Ocean Drive (Miami Beach) : à la sortie de la plage il est désormais obligatoire de mettre un filet de pêche par dessus son mini-bikini pour déambuler sur la plus célèbre avenue de la beach. Ah on nous signale que c’est en fait « presqu’obligatoire » (tout comme les faux-cils de 4cm de long).

Joyeux Noël à tous !!!

PUBLICITE :