Tout sur les tests et obligations sanitaires pour voyager entre les USA, le Canada et la France

Voici les dernières dispositions sanitaires exigées pour les touristes voyageant entre les USA, la France et le Canada. Sachez qu’il existe aussi d’autres règles (dont nous ne parlons pas ici) pour les « travailleurs essentiels » et des exemptions aux vaccins, notamment pour raison médicale, d’âge etc…

Cet article donne les conditions d’entrée à la mi-décembre, mais elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment par les gouvernements par exemple en raison de l’arrivée d’un nouveau variant. (1)

MENU DE CETTE PAGE : – 1 – Que faut-il pour entrer aux Etats-Unis – 2 – Que faut-il pour entrer au Canada – 3 – Que faut-il pour entrer en France – 4 – Que se passe-t-il si je suis positif au Covid durant mon voyage aux USA – 5 – Où et comment obtenir un vaccin ou rappel en Floride – 6 – Où et comment réaliser un test covid en Floride

1 – Pour entrer aux Etats-Unis :

– Pour passer par la frontière terrestre américaine, la seule contrainte est que les personnes de plus de 18 ans doivent être complètement vaccinées (sauf les Américains) et en possession d’une preuve de vaccination.

– Pour entrer par avion : de même, seuls les Américains peuvent entrer dans leur propre pays sans être vaccinés. Les vaccins acceptés aux Etats-Unis sont : Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac, Janssen/J&J.

En plus, toutes les personnes âgées de plus de 2 ans doivent être en possession soit d’un test négatif à la covid datant de moins d’un jour (2), soit d’une preuve de rétablissement (de la Covid) de moins de 90 jours. Pour les tests il est ainsi mentionné en exemple que “si votre vol est à 13 h un vendredi, vous pouvez embarquer avec un test négatif qui a été effectué à n’importe quel moment le jeudi précédent”. Les tests antigéniques (ANTIGEN) sont acceptés pour entrer aux Etats-Unis (contrairement au Canada), tout comme les tests moléculaires (comme les PCR, TAN, TAAN ou RT-LAMP), si bien sûr ils peuvent être réalisés la veille du départ. Les tests antigéniques permettent généralement d’avoir un résultat plus rapide, le jour même.

Il y a une « foire aux questions » sur le site du Département d’Etat :

www.travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/emergencies/covid-19-faqs-for-travel-to-the-us-information.html

2 – Pour entrer au Canada :

– Les voyageurs doivent utiliser l’application mobile ArriveCan afin de soumettre les infos sur leur voyage 72 heures avant l’entrée au Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html#a0

– Ils doivent être vaccinés complètement, et depuis au moins 14 jours. Les étrangers majeurs non-vaccinés ne peuvent pas entrer au Canada, sauf s’ils ont une exemption (médicale etc…). Les Canadiens qui rentrent au Canada doivent aussi être vaccinés s’ils ne souhaitent pas de complications administratives. Ils peuvent rentrer sans vaccin, mais à ce moment-là ils auront à effectuer une quatorzaine (une quarantaine de quatorze jours). Au quel cas ils doivent avoir un plan pour cette quatorzaine : avoir préparé leur confinement sur l’app « ArriveCan ». Cette préparation est obligatoire pour tous, mais les non-vaccinés savent pour leur part qu’ils ont l’obligation de la mettre en pratique.

– Les voyageurs doivent être en possession d’un test réalisés moins de 3 jours avant le passage de frontière, aussi bien pour les voyages en avion qu’en véhicule terrestre. Si une personne est sortie du Canada durant moins de 72 heures, alors elle est exemptée de test à son retour. Les douaniers canadiens acceptent les tests américains publics comme privés, mais pas tous les tests : les tests antigéniques ne sont pas acceptés.

– Le Canada est un pays qui, comme beaucoup d’autres, peut mettre en place de nouveaux dispositifs en fonction de l’actualité, comme par exemple quand un nouveau variant arrive. Il faut donc bien suivre l’actualité. Par exemple avec le variant Omicron, les vols étaient interdits en provenance de certains pays d’Afrique. L’utilité d’une telle mesure peut être discutée (quand ces mesures sont prises il est toujours trop tard : le variant est déjà diffusé au niveau international). En tout cas les règles peuvent changer très vite et ainsi surprendre les voyageurs.

Le gouvernement du Canada a mis au point un questionnaire d’aide : www.voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/debut-assistant

3 – Pour entrer en France :

Depuis le 4 décembre 2021, toute personne de 12 ans et plus entrant sur le territoire français doit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ou 48h en fonction du pays de provenance : le délai (24 ou 48) dépend de la couleur (vert, orange, rouge…) attribuée au pays de provenance. La liste est actualisée sur le site du ministère : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19

Tout le monde doit également être vacciné, sauf les Français : ils ont le droit de rentrer en France non-vaccinés, mais ils auront alors une quarantaine à réaliser.

4 – Que se passe-t-il si je suis positif au Covid durant mon voyage aux USA :

Tout dépend de l’Etat dans lequel votre test est positif. Par exemple dans l’Etat de New York, le gouvernement prend en charge le voyageur dès la réception de son résultat positif et se charge du transfert, sans frais, vers un hébergement accrédité jusqu’à ce que le voyageur obtienne un résultat de test négatif et puisse retourner chez lui. A noter également que la plupart des compagnies aériennes ont assoupli leurs règles d’annulation/report de vols depuis l’arrivée de la pandémie, afin de faciliter les modifications d’urgence. Néanmoins faites bien attention à connaître au préalable ces conditions d’annulation/report.

5 – Obtenir un vaccin ou rappel en Floride :

Les personnes propriétaires de leur domicile ou qui pouvent prouver (factures…) qu’ils louent en Floride depuis plus d’un mois peuvent se faire vacciner gratuitement et bénéficier également des rappels. Des listes de sites sont tenues à jour par les comtés :

Broward : www.broward.org/CoronaVirus/Pages/Vaccination-Sites.aspx

Palm Beach : www.discover.pbcgov.org/coronavirus/Pages/vaccine.aspx

Miami-Dade : www.miamidade.gov/global/initiatives/coronavirus/vaccine/vaccine-locator.page

Toute la Floride : www.floridahealthcovid19.gov/vaccines/vaccine-locator/

Des pharmacies affiliées au programme féderal américain offrent la dose de rappel gratuitement : Costco, CVS, Publix, Sam’s Club, Walgreen’s, Walmart et Winn Dixie.

Mieux vaut prendre rendez-vous et il faut se munir d’une pièce d’identité et de la preuve de vaccination antécédente.

6 – Réaliser un test en Floride :

De même ça se fait gratuitement sans grande difficulté dans les pharmacies et les centres publics. Souvent les formulaires sont rédigés pour les Américains, mais la plupart des Snowbirds assurent n’avoir pas eu de problème. Apparemment il suffit de ne pas remplir les cases réservées aux assurances américaines.

www.floridahealthcovid19.gov/testing-sites/

– 1 – Comme vous avez pu vous en rendre compte, la semi-fermeture des frontières dans les pays occidentaux n’a jamais ni stoppé ni ralenti les vagues de pandémie, mais c’est toutefois la première chose que font la plupart des gouvernements. Ainsi, lors de l’apparition des deux premiers cas de variant Omicron en Belgique, le ministre français de la santé Olivier Véran a eu cette déclaration stupéfiante « nous allons renforcer les contrôles avec la Belgique ». Comme si le variant n’était pas déjà rentré en France, et par le biais de pays d’une multitude de pays et de moyens de transports. Comme si des « contrôles de Belges » allait changer quoi que ce soit. Mais, c’est ainsi, les politiques publiques ne sont pas forcément toujours basées sur la science…

Nous parlons ici de « semi-fermetures » car, quand les gouvernements occidentaux « ferment » les frontières, des milliers de professionnels, de bi-nationaux et d’immigrés clandestins continuent chaque jour de les passer, avec ou sans covid. Une fermeture totale d’un pays (comme la Nouvelle-Zélande) ou d’un quartier (Australie, Chine), semble plus efficace. Mais ce n’est pas ce qui est réalisé dans le monde occidental (Canada, France, USA…).

– 2 – Avant le 6 décembre 2021 il fallait un test réalisé maximum trois jours avant l’entrée aux USA, mais aujourd’hui c’est bien trois jours qui est exigé.

PUBLICITE :