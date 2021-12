Calendrier sportif de Janvier 2022 à Miami : Florida Panthers, Miami Dolphins et Miami Heat

Voici le calendrier sportif de Janvier 2022 à Miami et en Floride du sud, avec l’Inter Miami CF, Miami Heat, Florida Panthers et Miami Dolphins

Vous retrouverez tout notre calendrier des (autres) sorties à Miami et en Floride dans notre rubrique « agenda » .

N’oubliez pas que pour le sport en Floride (les parcours de golf, le football, le basket ball, base ball, soccer et hockey sur glace…), vous pouvez acheter vos billets à prix réduits chez www.canamgolf.com.

– 1er janvier : Outback Bowl à Tampa (football).

– 2 janvier : Orange Bowl au Hard Rock Stadium (football) : Aggies du Texas contre les Tar Heels de la Caroline du Nord.

HOCKEY – LNH

FLORIDA PANTHERS

– Le 1er : reçoit Montréal

– Le 4 : reçoit Calgary

– Le 6 : va à Dallas

– Le 8 : va à Carolina

– Le 11 : reçoit Vancouver

– Le 14 : reçoit Dallas

– Le 15 : reçoit Columbus

– Le 18 : va à Calgary

– Le 20 : va à Edmonton

– Le 21 : va à Vancouver

– Le 23 : va à Seattle

– Le 25 : va à Winnipeg

– Le 27 : reçoit Vegas

– Le 29 : reçoit San Jose

– Le 31 : va à Columbus

www.nhl.com/panthers

BASKETBALL – NBA

MIAMI HEAT

– Le 2 : va à Sacramento

– Le 3 : va à Golden Gate

– Le 5 : va à Portland

– Le 8 : va à Phoenix

– Le 12 : va à Atlanta

– Le 14 : reçoit Atlanta

– Le 15 : reçoit Philadelphie

– Le 17 : reçoit Toronto

– Le 19 : reçoit Portland

– Le 21 : va à Atlanta

– Le 23 : reçoit L-A Lakers

– Le 26 : reçoit N-Y Knicks

– Le 28 : reçoit L-A Clippers

– Le 29 : reçoit Toronto

– Le 31 : va à Boston

www.nba.com/heat/

FOOTBALL – NFL

MIAMI DOLPHINS

– Le 2 : va à Nashville

– Le 9 : reçoit New England

Superbowl : le 13 février.

www.miamidolphins.com

Pour des billets à prix réduits pour tous ces matchs, contactez Canam :