Jour du Drapeau Haïtien à Miami : la liste des grands événements organisés en mai 2022

La grande fête nationale haïtienne du Jour du Drapeau est en théorie le 18 mai, mais pour la disaspora aux Etats-Unis, c’est durant tout le mois de mai que sont organisés de très nombreux événements, à commencer par les quartiers nords de Miami. En voici les principaux :

Le 1er mai :

Little Haïti Book Festival de Miami

Voici une bonne nouvelle : le festival du livre de Little Haïti revient cette année « en présentiel » le 1er mai (mais regardez le programme, il y aura aussi des événements « online » durant les semaines suivantes). C’est gratuit, et il y a plein d’activités et de stands (livres, musique, danse etc…) autour du Little Haïti Cultural Center : 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137

– NOTRE ARTICLE SPECIAL SUR LE LITTLE HAÏTI BOOK FESTIVAL

Le 7 mai :

Taste of Haïti

Le grand festival de la cuisine haïtienne revient à Little Haïti pour une septième édition. Il y aura des stands de cuisine, des compétitions de cocktail et et de plats, un tournoi de domino, et vous pouvez vous risquer au « Can you handle the Heat » pour savoir si vous êtes vraiment capable de supporter ces épices ou bien si vous êtes juste un frimeur ! 😉

Attention le lieu a changé, et ce sera cette année devant :

Hôtel de Ville de North Miami Beach

17011 NE 19th Ave, North Miami Beach

www.tasteofhaitiusa.com

www.facebook.com/TasteOfHaitiUSA/

Du 11 au 15 mai :

Haitian Compas Festival

La 24e édition de ce festival musical géant se déroule les samedi-dimanche 14 et 15 mai, mais dès le mercredi précédent il y a des fêtes (regardez sur leur site internet). Voici la programmation du festival :

14 mai : T-Vice, Ekip, Klass, Vayb, Djakout#1, Oswald, Tamara Suffren, Kennyway, Zenglen, Misty Jean, Darline Desca, DroxYani, Vanessa Desire, Shassy, Danola, DJ FMA, Kenny Haiti, Zikos, DJ bullet, DJ Heavy, Nicky Mixx, Master Brain.

15 mai : Harmonik, Nu Look, Kai, Enposib, Wil Pierre, MechansT, Vaglavi, Teamadada, Pierre Jean, Roody RoodBoy, DJ Heavy, DJ Weecked, Nicky Mixx, DJ Lens, Ti Ansyto, Andybeatz, et Black Mayco.

Attention, nouvelle adresse : Miramar Regional Park Amphitheater, 16801 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33027.

www.haitiancompasfestival.com

Le 13 mai :

Haitian Flag Day Jump Off

Music avec DJ Jimmy

Da Spot Event Hall, 3056 South State Road 7, Miramar

www.stayhappening.com/e/haitian-flag-day-jumpoff-E3LUSAKJQJO5

Le 15 mai :

Haitian Flag Day Celebration & Madame Gougousse Haiti Cup

Avec au programme Klass, Vice, Bedjine X Kadilak, Tonymix, Kreyolla, Gabel, Kenny Ayiti, Raralakay.

North Miami Stadium

2555 NE 151st St | North Miami Beach, FL

www.eventbrite.com/e/haitian-flag-day-celebration-madame-gougousse-haiti-cup-tickets-277647710777

Le 19 mai :

Haitian and Hilarious Comedy Tour

C’est la seconde édition, et ce sera avec Ti Inosan, Sucess Jr, Plus Pierre, Ms. B et Miami Got Jokes.

Ca se déroulera à Miami Improv Comedy Club :

3450 Northwest 83rd Avenue #224 Doral, FL 33122

www.eventbrite.com/e/haitian-and-hilarious-comedy-tour-miami-tickets-273147841547

Le 21 mai :

Best of Haïti Music Festival

Deuxième édition de ce festival familial gratuit avec entre autres Bedjine & Kadilak, DroXYani, Gabel, Sweet Micky, Tony Mixi.

Little Haiti Cultural Center, 212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137

www.bestofhaitimusicfest.com

Le 21 mai :

Haitian Heritage – Taste of Haiti – Lake Worth

Il n’y a pas qu’à Miami qu’il y a des haïtiens : dans le comté de Palm Beach aussi (comme partout en Floride d’ailleurs ! Ce festival à Lake Worth se déroulera (avec cuisine, musique et danse) entre 16h et 18h au 1701 Wingfield St.

www.facebook.com/events/521024596036179/

