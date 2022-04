Miami : le Festival du Livre de Little Haïti revient en mai 2022

Enfin, enfin, enfin, le festival du livre de Little Haïti revient, après deux tristes années où il n’avait pas pu avoir lieu physiquement, en raison de vous-savez-quoi. Il se déroule comme d’habitude durant le mois de la fête nationale haïtienne, et il est toujours organisé par la Miami Book Fair et la Sosyete Koukouy.

Vous trouverez la liste des autres grands événements du Mois du Drapeau Haïtien à Miami sur cette page

Little Haiti Book Festival 2022

Le 1er mai au Little Haiti Cultural Complex

212 NE 59th Terrace, Miami, FL 33137

www.miamibookfair.com/littlehaiti

www.sosyetekoukouy.org

(et, en plus, sur internet les dimanches 8 et 15 mai (voir en fin d’article)

DANS LA COUR

DJ NICKYMIX avec de la musique haïtienne konpa, roots et rara (toute la journée)

FOIRE AU LIVRE avec des auteurs et éditeurs locaux proposant des livres en créole haïtien, anglais et français (toute la journée)

LIVRES GRATUITS, gracieuseté de la Miami Book Fair et du programme Children’s Trust’s Books for Free (toute la journée)

PERFORMANCE DE DANSE avec Tradisyon Lakou Lakay (12h00) et NSL Dance Ensemble (14h00)

STORYTELLING avec Liliane Nérette-Louis, une artiste folklorique haïtienne spécialisée dans le conte, la cuisine et la médecine traditionnelle (13h00)

RARA LAKAY. Profitez d’une performance en direct basée sur les percussions de Rara Lakay tout en embrassant la vie littéraire et la culture haïtiennes. (15h30.)

DANS L’AUDITORIUM

FILM HAITIEN. Le documentaire Madan Sara raconte les histoires de ces femmes infatigables qui travaillent en marge pour faire fonctionner l’économie d’Haïti. (11h)

LE VAUDOU AU CARREFOUR DU SAVOIR. Une présentation de Jerry Gilles, auteur de Remembrance: Roots, Ritual, and Reverence in Vodou, en conversation avec la prêtresse vaudou, chanteuse, militante Carole Demesmin (13h30)

ALLÉE DES ENFANTS

CRÉER/PARTICIPER. Il y aura de l’ART ! Visitez le KIDS ART-MAKING STUDIO toute la journée pour des activités artistiques et artisanales avec MOAD et le célèbre artiste haïtien Asser Saint-Val (Art-Making Studio, toute la journée).

LIVRES GRATUITS ! Avec l’aimable autorisation du programme Books for Free, l’auteur à succès de renommée internationale Edwidge Danticat lira My Mommy Medicine (12 h); l’écrivain primé J. Fievre lira d’Haïti de A à Z et The Ocean Lives There (12 h); et directrice exécutive du mouvement Family Action Network Marleine Bastien lira Angelina in the Land of the Free (14 h)

Rejoignez les conteuses professionnelles Lucrece Louisdhon-Louinis et Liliane Nérette Louis pour leurs histoires traditionnelles d’Haïti.

ATELIER DE DANSE ET DE PERCUSSIONS avec Yanui, fondateur et chorégraphe de Tradisyon Lakou Lakay (13h30)

MÉDITATION ET YOGA POUR LES ENFANTS avec Alexandra Jeanty-Leclerc, éducatrice en Mindful Art et auteure de Mindful Pokie. (Studio de danse, 11 h)

RENCONTRE COMMUNAUTAIRE

Ne manquez pas l’occasion de rencontrer certains de nos invités VIP et leaders communautaires primés, notamment le fondateur de Sosyete Koukouy, Jan Mapou; « Haïtien Oprah » Elizabeth Guerin; le journaliste, présentateur, reporter et producteur James Pierre ; personnalité médiatique Carel Pedre (Chokarella); la maven des médias Wanda Tima (L’Union Suite et l’Américain haïtien); la fondatrice de la WSRF, Rose Coriolan ; Edwidge Danticat, auteure de renommée internationale, coordinatrice de ReadCaribbean et auteure primée Jessica « M.J. » Fievre, Daniel Fils-Aimé Jr. de Jitney, directrice exécutive de la Société historique haïtienne-américaine Elizabeth Jeanty, directrice exécutive du mouvement Family Action Network Marleine Bastien, et Simone Degraff de Radio Lekòl.

PROGRAMME WEB

DIMANCHE 8 MAI, 14h. Célébration du 100e anniversaire de deux maîtres littéraires haïtiens : Jacques Stephen Alexis et Émile Célestin Mégie avec Arnold Antonin, Marc Exavier, Angelucci Manigat et Lyonel Trouillot.

DIMANCHE 15 MAI, 14h. The Sounds of Joy and Pain: A New Understanding of Traditional Haitian Music, Konpa, and Rap Kreyòl with M. Mushy Widmaier, Georgio Léon-Émile, and Ed Rainer Sainvil.

