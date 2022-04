Les Festivals à Miami et en Floride en Mai 2022

Festivals d’orchidées à Miami, du livre à Little Haïti, de reggae et soca à Lauderhill, d’art à Boyton Beach, de la bière à Miami ou Deerfield Beach, culinaire à Jupiter ou Hollywood Beach, mais aussi des évènements autour du 1er grand prix automobile de Miami, ce mois de mai s’annonce encore une fois varié en matière de festivals en Floride !

Les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma) sont dans notre rubrique agenda.

– Du 22 avril au 1er mai à Miami : OUTshine LGBT Film Festival. www.mifofilm.com

– Du 27 avril au 1er mai à Panama City Beach : Spring Thunder Beach Motorcycle Rally. www.thunderbeachproductions.com

– Du 28 avril au 1er mai à West Palm Beach : Sunfest. Festival d’art et de musique. www.sunfest.com

– Du 29 avril au 1er mai à Fernandina Beach : Isle of Eight Flags Shrimp Festival. www.shrimpfestival.com

– Du 29 avril au 1er mai à Miami Beach : Miami Beach Polo World Cup. www.miamipolocup.com

– Du 29 avril au 1er mai à Miami : SoFlo Cake & Candy Expo. www.soflocakeandcandyexpo.com

– Du 30 avril au 1er mai à Hollywood Beach : Savor Soflo festival. Festival culinaire et artistique. www.savorsoflo.com

– Du 30 avril au 1er mai à Fort Lauderdale : Fort Lauderdale Air Show. www.fortlauderdaleairshow.com

– Le 1er mai à South Miami : SOMI Music Festival. www.somimusicfestival.com

– Le 1er mai à Little Haiti : Little Haiti Book Festival. www.miamibookfair.com

– Du 4 au 8 mai à Key West : Key West Songwriters Festival. www.keywestsongwritersfestival.com

– Du 5 au 8 mai à Wynwood : Racing Fan Fest Miami. De multiples activités, des spectacles et des performances à l’occasion du 1er grand prix automobile de Miami. www.racingfanfest.com

– Le 6 mai à Delray Beach : First Friday Art Walk. wwww.events.palmbeachculture.com

– Les 6 et 7 mai à Miami : MAYDAYMIAMI – Jeep Showcase (Historic Virginia Key Beach Park). www.maydaymiami.com

– Du 6 au 8 mai à St Augustine : Gamble Rogers Folk Festival. Festival de musique folk. www.gamblerogersfest.org

– Du 6 au 8 mai à Lakeland : Up Up and Away Florida Hot Air Balloon Festival. www.upupandawayflorida.com

– Du 6 au 8 mai à Miami Beach : Groundup Music Festival. www.groundupmusicfestival.com

– Le 7 mai à Miami : Mother’s Day Market. www.eventbrite.com

– Le 7 mai à Sarasota : Sarasota Craft Festival. www.artfestival.com

– Le 12 mai (à confirmer) à Miami : New times brew at the Zoo. Festival de la bière. www.newtimesbrewatthezoo.com

– Du 13 au 15 mai à Miami : Tamiami International Orchid Festival. Festival d’orchidées. www.amiamiorchidfestival.com

– Le 14 mai à Lauderhill : Reggae & Soca Wine Festival Vendor Sign-up. www.stayhappening.com

– Le 14 mai à Orlando : Beer Merica and beyond. www.beermericaorlando.com

– Le 14 mai à Fort Lauderdale : Urban Jungle Market. Festival avec vendeurs locaux de nourriture et de vin, musique et street art. www.eventbrite.com

– Les 14 et 15 mai à Miramar : Haïtian Compas Festival. Festival de musique. www.haitiancompasfestival.com

– Les 14 et 15 mai à Davie : Family Fest 2022. www.happeningnext.com

– Le 15 mai à Fort Lauderdale : Florida Festival Polonaise Fort Lauderdale. www.eventbrite.com

– Du 19 au 22 mai à Daytona Beach : Welcome to Rockville. www.welcometorockvillefestival.com

– Le 21 mai à Deerfield Beach : Ocean Brews & Blues Craft Beer Festival. www.deerfield-beach.com

– Le 21 mai à Boynton Beach : Boynton Beach May Art Walk. www.boyntonbeachartdistrict.com

– Le 21 mai à Miami : Amor a la musica. Festival de musique latine. www.flalivearena.com

– Les 21 et 22 mai à Delray Beach : Art Scape In The City. www.delrayartleague.com

– Les 21 et 22 mai à Miami : Cuba Nostalgia. www.cubanostalgia.org

– Du 26 au 29 mai à Jacksonville : Jacksonville Jazz Festival. www.jacksonvillejazzfest.com

– Du 26 au 29 mai à Orlando : Podfest (pour les podcasteurs). www.podfestexpo.com

– Du 26 au 30 mai à Miami : Sizzle Miami 2022 – Free Air. Évènements (LGBT) dans différents lieux de Miami. www.sizzlemiami.com

– Du 27 au 29 mai à Orlando : Orlando Carnival Downtown. www.orlandocarnivaldowntown.com

– Du 27 au 29 mai à Tampa : Sunset Music Festival. www.smftampa.com

– Du 27 au 30 mai à Fort Lauderdale : Home Design and Remodeling Show. www.homeshows.net

– Le 28 mai à Tampa : Tampa Bay Margarita & Music Festival. www.tampamargaritafest.com

– Les 28 et 29 mai à Delray Beach : Annual Downtown Delray Beach Memorial Day Weekend Craft Festival. www.artfestival.com

– Les 28 et 29 mai à Miami : Air & Sea Show And The Musical Explosion. www.usasalute.com

– Le 29 mai à Miami : Best of the Best Music Fest. Festival de musique caribéenne, pop, R&B, Soca, Reggae et Hip-Hop. www.bestofthebestconcert.com