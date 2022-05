Make Music Miami : 40e anniversaire de la fête de la Musique !

C’est le 40e anniversaire de la Fête de la Musique ! En 1982, un an après l’élection du gouvernement Mitterrand, c’est son symbolique ministre de la culture, Jack Lang, qui a décidé de créer une fête populaire gratuite où les professionnels comme les amateurs peuvent se faire entendre, le jour du solstice d’été. Ici aux Etats-Unis ça s’appelle « Make Music Day » et plus précisément « Make Music Miami », qui fait partir des 1100 villes à organiser ces fêtes (quatre-vingt aux USA) et dans pas moins de 120 pays.

Au fil des années ça s’est bien développé à Miami, et cette année il y aura plus de soixante concerts gratuits au programme, aussi bien sur Lincoln Road (Miami Beach) qu’à Downtown Miami ou le long de The Underline, Les temps forts incluent le retour du Morning Commute avec le légendaire DJ Le Spam, une scène itinérante et un véhicule récréatif connu sous le nom de «The Toad».

Une « Fête de la Musique » (annoncée en Français) sera organisée (tout aussi gratuitement) le 21 juin à 19h à North Beach Bandshell, mettant en vedette Delgres, un power-trio de Delta blues basé à Paris qui relie les points entre l’île des Caraïbes françaises de la Guadeloupe, le delta blues de la Louisiane, et Paris.

Le lien pour ce concert : www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=43674

Tout le programme sera annoncé au fur et à mesure sur :

www.MakeMusicMiami.org

Make Music Miami est élaboré par un effort commun de Buskerfest Miami, the Rhythm Foundation, the Cultural Services of the French Embassy et Villa Albertine,

Buskerfest Miami est une organisation collaborative dédiée à l’amélioration de la vie civique grâce à des performances de rue publiques à Miami-Dade.

