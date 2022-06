Vacances sur les mers : une rapide vue sur le tourisme de croisière

Il est loin le temps où le paquebot Britannia, de la société anglaise Cunard, en 1840 embarquait des vaches pour fournir le lait nécessaire aux passagers de sa croisière transatlantique d’une durée de 14 jours !

Aujourd’hui, le plus grand bateau de croisière du monde Wonder of the Seas exploité par Royal Caribbean et sorti des Chantiers de l’Atlantique de Saint Nazaire en 2021, mesure 362 mètres de long pour 66 mètres de large, équipé entre-autre de 5.000 km de fil électrique et 90.000 m2 de moquette, sa consommation de carburant diesel est de 270 tonnes par jour. A son bord : 9.382 personnes ! 6.988 passagers aidés de 2.394 membres d’équipage, profitent de 20 restaurants, 35 bars, 15 piscines, 3 toboggans aquatiques, 2 murs d’escalade, 1 patinoire, 1 casino, 1 parc tropical, 1 minigolf, 1 spa et plus… sans compter un hôpital et une prison présents sur tout bateau de croisière

Voir aussi nos articles :

– Les différentes croisières au départ de la Floride

– Les croisières aux Etats-Unis (rivières, lacs…) et les croisières au départ des USA

Pour plaire aux invités, tout est donc possible : piste de karting sur le pont du paquebot Norwegian Bliss, chefs célèbres, studios de tatouage à bord de Scarlet Lady, spectacles de Broadway…

Il faut innover pour déjouer la concurrence et capter 29,7 millions de croisiéristes générant en 2019 un impact économique mondial de 155 milliards de dollars, dont 55 milliards dans l’économie américaine.

Afin de gérer de manière efficace autant de monde, les innovations sont permanentes.

En matière de sécurité un paquebot de croisière se doit d’être une forteresse. Absolument rien, ni personne ne monte à bord sans être scanné, fouillé, passé au rayons-X et au métal détecteur.

Crédit photo © Norwegian Cruise Line® Crédit photo © Norwegian Cruise Line® Credit © Carnival Cruise Line.

Vidéo-surveillance et reconnaissance faciale sont utilisées et le passager utilise uniquement une carte magnétique dédiée avec photo qu’il présente partout pour s’identifier, payer et déverrouiller sa chambre.

La carte se remplace maintenant par un bracelet ou un pendentif plus facile à porter, équipé de technologie avec géolocalisation, renseignement personnel et préférence à bord y sont inscrits pour faciliter la vie du passager. Le temps des vacances on aime ou pas le coté inquisitorial.

D’importantes innovations sanitaires ont été aussi développées. Sur les navires de la compagnie MSC Cruise le nouveau système d’assainissement « Safe Air » améliore à bord la qualité et la propreté de l’air et un système AWT sert à évacuer les eaux usées à travers purification et filtration, les transformant presque en une qualité d’eau courante.

Pour la sécurité, de nombreux ports s’équipent de drones sous-marins de surveillance, et pour l’environnement de système d’accès aux réseaux électriques locaux utilisés par les paquebots à quai afin de réduire leurs émissions atmosphériques.

Miami reste la première destination mondiale pour les croisières avec 5,5 millions de passagers par an pesant 43 milliards de dollars annuellement dans l’économie l’Etat de Floride (Chiffres 2019).

Le port de Miami a ouvert son 8ème terminal en 2022, construit par Virgin Voyages, au prix de 194 millions de dollars, il abrite ses 2 premiers bateaux Scarlet Lady et Valiant Lady.

Entre 2022 et 2027, il est prévu la construction de 76 méga-paquebots de croisière pour un coût global de 48 milliards de dollars.

Rien ne semble ralentir l’industrie des croisières, pourtant de nombreux sujets importants devront être traités rapidement concernant la pollution des mers, la consommation énergétique, l’émission de CO2 ou le traitement des déchets.

En attendant que la « croisière s’amuse » !

Veronika Pozmentier

PUBLICITES :