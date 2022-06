USA – l’avortement n’est plus un droit fédéral : la Cour Suprême a annulé Roe vs Wade

Comme pressenti en mai, la Cour Suprême américaine a annulé l’arrêt Roe vs Wade qui garantissait depuis 1973 le droit à l’avortement au niveau fédéral, c’est à dire partout aux Etats-Unis. Depuis 50 ans l’opinion sur le sujet restait différente en fonction des Etats, et c’est donc désormais à eux, comme avant, qu’incombe la responsabilité d’autoriser l’avortement et d’en fixer le délai légal.

Outre l’opinion qui était partagée en fonction des Etats, depuis la présidence de Donald Trump la majorité des juges de la Cour Suprême est conservatrice, et il semblait évident pour tous qu’ils allaient revenir sur l’arrêt Roe vs Wade. Certains Etats conservateurs avaient réduits les facilités et délais d’accès à l’avortement afin de provoquer la mécanique judiciaire et provoquer une nouvelle décision de la Cour Suprême. Certains Etats comme l’Oklahoma (fin mai) avaient de facto interdit l’avortement (sauf exceptions médicales…), et un grand nombre d’entre eux vont désormais le restreindre, alors que les Etats le plus libéraux, comme la Californie, voteront pour en faciliter l’accès.

Ce mouvement de restriction est toutefois à souligner comme étant historique, puisque dans le monde occidental, et même de manière plus large, la tendance était plutôt à la facilitation de l’avortement depuis le milieu du XXe siècle. La division entre les « pro-life » et les « pro-choice » devrait toutefois se poursuivre, mais désormais aussi bien au niveau local que fédéral. Déjà, devant la Cour Suprême à Washington DC, les pro et anti ont bien évidemment manifesté des réactions différentes aujourd’hui.

Dans les heures qui viennent, un grand nombre d’Etats devraient manifester leurs positions sur le sujet, hormis peut-être ceux où l’opinion est trop divisée, mais en tout cas ils vont tous devoir voter les nouvelles lois sur le sujet.

Les sondages :

– https://news.gallup.com/poll/1576/abortion.aspx

– www.pewresearch.org/religion/2022/05/06/americas-abortion-quandary/

– https://fivethirtyeight.com/features/where-americans-stand-on-abortion-in-5-charts/

