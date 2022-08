Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de Septembre 2022

De Rod Stewart à OneRepublic, de Scorpions à Ringo Star, en passant par Alicia Keys ou Lynyrd Skynyrd : il y en aura pour tous les goûts ce mois-ci ! Vous trouverez ci-dessous tous les concerts de Septembre 2022 classés par dates !

Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride, et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

Sep 01

UB40

Mizner Park Amphitheatre

Boca Raton

World Music

Rod Stewart

– Le 2 sept : Jacksonville

– Le 3 sept : Tampa

Pop Music / Soft Rock

OneRepublic

– Le 2 : Tampa

– Le 3 : West Palm Beach

– Le 4 : Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

Sep 02

Beres Hamdmon

Au-Rene Theater

Fort Lauderdale

World Music

Built To Spill

– Le 10 : St Petersburg

– Le 11 : Fort Lauderdale

Alternative Rock / Indie

Scorpions (avec Whitesnake)

– Le 12 : Hollywood

– Le 14 : Tampa

Hard Rock / Heavy Metal

Sep 13

The Killers (avec Johnny Marr)

FTX Arena

Miami

Punk / Garage Rock

Southside Johnny and The Asbury Jukes

– Le 14 : Hollywood

– Le 15 : Tampa

Pop Music / Soft Rock

Ringo Starr

– Le 13 : St Augustine

– Le 16 : Clearwater

– Le 17 : Hollywood

Pop Music / Soft Rock

Sep 15

Red Hot Chili Peppers (avec The Strokes)

Camping World Stadium

Orlando

Alternative Rock / Indie

Alicia Keys

– Le 16 : Hollywood

– Le 17 : Orlando

– Le 18 : Hollywood

– Le 18 : Tampa

Soul / R&B

Sep 16

Caleb Johnson

Amaturo Theater

Fort Lauderdale

Hard Rock / Heavy Metal

Sep 16

Prince Royce

– Le 16 : Miami

– Le 17 : Orlando

Latin Music

Sep 16

Daughtry

Dreyfoos Concert Hall

West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Sep 17

Lady Gaga

Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Pop Music / Soft Rock

Sep 17

Gorgon City

Club Space

Miami

Electronic Music / Dance

Sep 21

KISS

iTHINK Financial Amphitheatre

West Palm Beach

Hard Rock / Heavy Metal

Sep 21

Earth, Wind & Fire

– Le 21 : Tallahassee

– Le 22 : Fort Myers

Soul / R&B

Sep 22

Green Day

Hard Rock Live

Hollywood

Alternative Rock / Indie

Karol G

FTX Arena

– Les 22 et 23 : Miami

– Le 24 : Orlando

– Le 26 : Tampa

Latin Music

Florence And The Machine

– Le 23 : Orlando

– Le 24 : Miami

Pop Music / Soft Rock

Sep 23

Andy McKee

Abdo New River Room at the Broward Center

Fort Lauderdale

Country / Folk

Sep 23

Jazz Hamilton

Au-Rene Theater

Fort Lauderdale

Jazz / Blues

Sep 24

My Chemical Romance

BB&T Center

Sunrise

Alternative Rock / Indie

Sep 24

Barns Courtney

Culture Room

Fort Lauderdale

Jazz / Blues

Sep 29

Lynyrd Skynyrd

Hard Rock Live

Hollywood

Hard Rock / Heavy Metal

Sep 30

Luke Bryan (avec Riley Green)

iTHINK Financial Amphitheatre

West Palm Beach

Country / Folk

