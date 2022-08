Broward : Le Lycée Franco-Américain a encore plus d’élèves cette année scolaire !

Comme les années précédentes, le LFA de Cooper City a débuté la rentrée avec des effectifs encore plus nombreux ! « Nous avions démarré l’année 2021-2022 avec 110 élèves et l’avons terminée avec 125; à ce jour nous avons déjà enregistré 140 élèves pour démarrer l’année 2022-2023. Le 20% de croissance annuelle est maintenu !! », explique Antonio Rodrigues, le « headmaster » qui a pris à cœur et avec passion cette croissance du LFA.

Le Lycée Franco-Américain continue de réaffirmer son esprit multiculturel en ajoutant des nouveaux drapeaux à sa palette et atteindre 40 nationalités représentées à l’école. « Nous renforçons aussi l’équipe académique avec l’arrivée de trois enseignants depuis la France, y compris la nouvelle Coordinatrice de Programme détentrice d’un diplôme de Maître Formateur de l’Éducation Nationale. Une nouvelle Coordinatrice du Programme Américain Diplômée de Nova University vient aussi se joindre à l’équipe et apporter ses 25 ans d’expérience en écoles américaines.

Le LFA a aussi animé avec grand succès son Camp d’été 2022 avec une assistance moyenne de 25 élèves par jour. »

Les activités périscolaires se développent également à l’école, d’une part le partenariat pour des cours de FLE se poursuit avec l’association des petits écoliers de Miami et d’autre part des nouveaux professionnels du Tennis, Basketball, Football et Danse rejoignent l’équipe.

Côté Installations, le LFA s’est refait une beauté avec des travaux de peinture des salles de classe et de la cour multisport, le renouvellement du mobilier de la maternelle et prochainement une nouvelle aire de jeux !