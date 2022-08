C’est le Démocrate Charlie Crist qui affrontera DeSantis pour l’élection du gouverneur de Floride

Charlie Crist a largement (environ 59%) remporté le 23 août la primaire démocrate de Floride. Crist fut gouverneur républicain de Floride entre 2007 et 2011. Passé au Parti Démocrate en 2012, il s’est déjà présenté en 2014 pour redevenir gouverneur – démocrate cette fois – mais avait perdu contre celui qui lui avait succédé, Rick Scott. Il va donc de nouveau tenter sa chance lors de l’élection du 8 novembre, mais face à un adversaire encore plus difficile : l’actuel gouverneur Ron DeSantis. « Plus difficile », car depuis la dernière fois, il y a dorénavant en Floride plus d’électeurs républicains que de démocrates inscrits (1 point de plus, pour être exact). D’autre part, Ron DeSantis est le « héros » des Républicains au niveau national, pour avoir été celui qui a le plus refusé de contraindre les personnes et les entreprises durant la crise de la Covid. Les statistiques auraient pour le moment tendance à lui donner raison : le nombre de décès, rapporté à l’âge de la population, a été assez comparable en Floride durant la crise de la Covid que dans d’autres Etats qui avaient extrêmement contrôlé leurs populations, comme New-York et la Californie par exemple. Résultat, DeSantis a huit points d’avance sur Crist dans les sondages, ce qui n’est pas rien, car la Floride était autrefois un « swing state » : un Etat hésitant entre Républicains et Démocrates. Donald Trump – qui est dorénavant résident en Floride – avait lui même mis en place DeSantis lors de la précédente élection gouvernatoriale. Un tweet du président avait suffit à propulser celui qui était alors, en 2018, très peu connu.

Lors de la Présidentielle de 2020, les trumpistes de Floride ont su rallier à eux de très nombreux latinos qui avaient hésité à soutenir Trump en 2016, notamment en raison de ses déclarations de l’époque sur les Mexicains.

En tout cas le duel DeSantis contre Crist est à considérer comme un « choc des titans » qui sera très observé au niveau international !

Et Val Demings sera face à Marco Rubio

L’un des deux sièges de sénateurs de Floride, celui du Républicain Marco Rubio, est à renouveler à la même date, et c’est la congresswoman (et ex-chef de la police d’Orlando) Val Demings qui a gagné la primaire démocrate le 23 août avec 84%, et qui ira ainsi affronter cette autre « star » du Parti Républicain. Jusqu’à maintenant, Marco Rubio avait lui aussi une avance importante dans les sondages sur son adversaire démocrate. Mais un sondage vient d’inverser la tendance, alors que d’autres les donnent désormais à égalité.

