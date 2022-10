Miami : Le célèbre chef d’orchestre français Stéphane Denève est le nouveau directeur artistique de la New World Symphony

Le chef d’orchestre à la réputation internationale Stéphane Denève vient d’accepter la direction artistique de la New World Symphony (NWS) de Miami Beach.

Âgé de 50 ans et ancien du Conservatoire de Paris, M. Denève a été auparavant le principal chef invité de l’Orchestre de Philadelphie, chef d’orchestre du Brussels Philharmonic, chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart et directeur musical du Royal Scottish National Orchestra. Il dirige régulièrement le New-York Philharmonic, le Philadelphia Orchestra, le Cleveland Orchestra, le Los-Angeles Philharmonic, la San-Francisco Symphony, la New World Symphony et la Toronto Symphony !

www.nws.edu

www.stephanedeneve.com

Voici la vidéo de présentation de son arrivée :

Publicité :