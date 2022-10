Visite en octobre en Floride d’Edouard Philippe, ex-premier ministre d’Emmanuel Macron

L’ancien premier ministre Edouard Philippe devrait se rendre à Tampa Bay autour du 26 octobre 2022. En effet, il est maire de la ville du Havre qui fête cette année le cinquantenaire de son jumelage avec Tampa. Il y a un an, la FACC West Florida (Chambre de commerce FRAMCO) avait ainsi eu cette idée d’une visite de M. Philippe avec une rencontre avec Jane Castor, la maire de Tampa. Les services publics semblent avoir entre temps pris en charge l’événement et, s’il n’y a pas encore de confirmation du programme, à priori ce serait autour de cette date du 26 octobre.

Outre la visite liée au jumelage entre les deux grands ports normand et floridien, Edouard Philippe aurait prévu des rendez-vous dans la région de Miami, ce que confirme Franck Bondrille. « C’est en discussion même si rien n’est encore confirmé. » Edouard Philippe a été un premier ministre avec une bonne popularité, et il a créé son parti « Horizons » il y a un an, avec un positionnement de centre-droite. Il se positionne de toute évidence pour briguer la présidence suite aux deux quinquennats d’Emmanuel Macron.

Nous donnerons des infos sur ce site internet si le programme se précise.

Franck Bondrille a rejoint le parti « Horizons » d’Edouard Phillippe

Franck Bondrille, président du Conseil Consulaire de Miami (il représente les Français de la région), a rallié le parti d’Edouard Philippe cet été, et nous lui avons demandé d’expliquer ce choix. Voici sa réponse :

« À la suite des élections législatives nous avons tous pu constater que le paysage politique était en train de se transformer et que nous traversions une crise de la représentation.

J’ai décidé de rejoindre le parti Horizons parce que pour moi c’est adhérer à une nouvelle offre politique mais surtout une nouvelle manière de faire de la politique. Je crois au projet d’Edouard Philippe visant à rendre à la France sa grandeur et sa prospérité en métropole comme à l’étranger.

Je garderais toujours mon indépendance et mes liens avec l’ASFE car nous avons toujours été presents et constructifs pour les Français de l’étranger et nous ferons toujours le maximum pour défendre nos intérêts communs, mais il me tient à cœur d’adhérer à un grand parti en ce qui concerne nos intérêts nationaux.

Edouard Philippe propose un constat lucide des enjeux et des lignes claires d’action à imaginer pour notre vie politique française. Ainsi, construire le comité Horizons en Floride puis par la suite, contribuer à son développement sur tous les Usa et Canada, par mon expérience et mon engagement en

tant qu’élu sur le terrain depuis 8 ans, c’est permettre une véritable courroie de liaison entre nos concitoyens et nos représentants.

Je vous invite à nous rejoindre pour avancer ensemble afin de construire progressivement une stratégie efficace mais surtout au rassemblement et au partage d’idées, tous ensemble.«

