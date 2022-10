Edouard Philippe sera à Tampa mercredi 26 octobre pour renouveler le jumelage avec Le Havre

L’ancien premier ministre français Edouard Philippe sera le 26 octobre à midi à Tampa, dans l’ouest de la Floride, en sa qualité de maire de la ville du Havre, afin de renouveler le partenariat de jumelage entre les deux grands ports de Floride et de France en compagnie de Jane Castor, maire de Tampa. Ces événements se dérouleront à l’University of South Florida, Center For Advanced Medical Learning And Simulation, en présence – entre autres – du consul de France Raphaël Trapp.

Il devrait y avoir quelques autres rendez-vous au programme, mais apparemment il n’y a pas de réunion publique au programme, contrairement à ce que certaines structures envisageaient récemment.

Le partenariat initial entre les deux villes avait été signé le 17 novembre 1992 à Tampa, et les jumelages comprennent des coopérations économiques et des échanges culturels entre ce qu’on appelle ici des « sister cities ».

Edouard Philippe a été un premier ministre populaire, et il y a peu de mystère sur ses volontés d’être candidat à la prochaine élection présidentielle française. Il est à la tête d’un parti nommé Horizons.

Seront aussi présents : Alfred Goldberg (président de Tampa Sister Cities), Jean-Charles Faust, France Committee de Sister Cities et ex-consul honoraire à Tampa, Ms. Rose-Marie Magriby, US Committee de Sister Cities, des représentants de la French American Chamber Of Commerce Of West Florida, FRAMCO, et Ms. Deborah Wilkinson, directrice exécutive de Tampa Bay Trade & Protocol.

Cette première réunion sera suivie par une déclaration d’intention entre les barreaux de Tampa et du Havre en présence de M. Philippe, Mme Castor et M. Trapp, et une délégation du Havre : Olivier Jougla, président du barreau du Havre, Valérie Baubrillard, présidente du tribunal du Havre, Lucie Cartoux, vice-présidente du Tribunal, Nathalie Golec, juge, Baptiste Allard, professeur à l’Université du Havre–Normandie, Philippe Corruble, professeur à EM Normandie. Me Justin Hayden Miller, Me François Jarlot, et Peggy Labbat (English and Stuff Company, initiatrice d’un projet d’échange d’étudiants entre des écoles du Havre et de Tampa).

