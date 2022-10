Pour rénover ou construire en Floride : les « general contractors » de Luxury Builders Group !

Le Québécois Patrick Vaillancourt dirige la société Luxury Builders Group spécialisée dans la construction et la rénovation de tous types de bâtiments en Floride (maisons, appartements, condos, commerces, entrepôts) pour les particuliers et les professionnels.

Installé à North Palm Beach, Luxury Builders Group est spécialisé dans la gestion de projets de construction ou de rénovation (complète ou partielle) de tous types de bâtiments (maisons individuelles, condos, bâtiments commerciaux ou médicaux, bureaux, entrepôts industriels) pour les particuliers et les professionnels.

Quel que soit l’ampleur de votre projet de construction ou de rénovation, Luxury Builders Group a pour mission de coordonner toutes les étapes et tous les prestataires intervenant sur votre chantier. C’est votre interlocuteur unique. « En tant que ‘general contractor’ (maître d’œuvre en français) nous fournissons tous types de services depuis l’examen de la constructibilité, en passant par la conception des plans d’actions et d’architecture, la gestion des permis ou des inspections, la construction de l’édifice avec installation des équipements intérieurs, jusqu’à l’aménagement des extérieurs comme les jardins ou piscines ». Tel un chef d’orchestre, Patrick Vaillancourt prend donc en charge votre projet de A à Z, avec en permanence dans le viseur le souci de la qualité de la prestation, le respect des délais et des budgets. « Dès le début du projet, il est important d’écouter le client, de lui expliquer le processus et les démarches à suivre, de le conseiller dans ses choix, et ce jusqu’à la fin des travaux ». Soucieux de communiquer en permanence avec lui, Luxury Builders Group met à sa disposition une plateforme dédiée lui permettant de consulter en temps réel l’avancée de son projet.

Avec plus de vingt ans d’expérience en tant qu’entrepreneur général au Québec, et récemment arrivé en Floride, Patrick Vaillancourt sait à quel point son rôle est important dans la réussite d’un projet de construction ou de rénovation. « Dans cette activité, il est primordial de travailler avec des partenaires compétents et honnêtes. J’ai réuni autour de moi une très bonne équipe de professionnels, ingénieurs, architectes, fournisseurs, sous-traitants dans tous les corps de métiers en qui j’ai toute confiance. Nous travaillons main dans la main, avec un même objectif de rigueur et de qualité de construction pour satisfaire les clients ».

Il souligne d’ailleurs l’importance de faire appel à une entreprise ayant une expérience reconnue, et surtout les autorisations pour exercer comme « general contractor ». « En Floride, pas mal d’individus s’improvisent constructeurs en bâtiment, et travaillent sans licence ou sans assurance. En cas de problème avec le chantier (accidents, permis, malfaçons, retards) il est alors compliqué de trouver un responsable, et cela peut mal se terminer pour le propriétaire ». Faire appel à un maître d’œuvre, « c’est la garantie que tous les intervenants soient agréés pour exercer leur métier, d’obtenir les permis obligatoires (et ils sont nombreux en Floride !), que les travaux soient réalisés selon les normes de construction en vigueur, et avec des matériaux de qualité. Avec la violence des intempéries dans le Sunshine State, ce dernier point est fondamental ! ».

Pour autant, il ne cache pas que la pandémie a eu des effets indésirables sur son activité. « Entre la pénurie de certains matériaux (sans faire de compromis sur la qualité), les délais de livraison allongés qu’il faut anticiper davantage, et le manque de main d’œuvre qualifiée, il n’a pas été facile de travailler ces dernières années. Mais personnellement je m’adapte et je trouve toujours des solutions pour satisfaire mes clients… c’est ma philosophie ! ».

Luxury Builders Group Patrick Vaillancourt 11891 Us Highway 1 – Suite 103 – North Palm Beach – FL 33408 Bureau : +1 (561) 695-2876 Mobile : +1 (561) 660-8965 Email : info@luxbuildersgroup.com www.luxbuildersgroup.com