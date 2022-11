Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Décembre 2022

U n concert en plein air à Miami Beach ? Un combat de boxe à Broward ? Une expo d’art à West Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Décembre 2022 !

Voir aussi en Décembre nos articles sur ces événements majeurs :

– Nos articles sur les fêtes de Noël en Floride

– Miami Art Week et Art Basel 2022

– La boat parade de Fort Lauderdale

En décembre :

SoundScape Cinema Series

Films projetés gratuitement sur le mur du New World Symphony :

– 7 déc : F9: The Fast Saga

- 14 déc : Star Wars: The Last Jedi

– 21 déc : Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas

– 28 déc : Scrooge

New World Center :

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.mbartsandculture. org/soundscape-cinema-series/

Jusqu’au 15 déc 2024 :

Intérieur avec une femme malade devant la cheminée

C’est le nom de cette toile de Jacobus Vrel (actif au moins entre 1654 et 1662), peintre de l’âge d’or hollandais accrochée pour les deux prochaines années au :

Norton Museum of Art

1450 S. Dixie Highway West Palm Beach, FL 33401

www.norton.org

Jusqu’au 18 janvier :

Anastasia Samoylova: Floridas



Une sélection de photos d’Anastasia Samoylova’s provenant de son récent livre « Floridas » sont présentées à :

Dot Fiftyone Gallery

7275 NE 4th Ave. #101 – Miami, FL 33138

www.dotfiftyone.com

Jusqu’au 21 janvier :

Paula Wilson: Be Wild. Bewilder.



une exposition solo qui cartographie le réseau de connexions dans la riche pratique multimédia de Paula Wilson.

Emerson Dorsch

5900 NW 2nd Avenue à Miami

www.emersondorsch.com

Jusqu’au 4 décembre :

Didier William: Nou Kite Tout Sa Dèyè

Découvrez la plus grande rétrospective de la carrière de Didier William : un regard approfondi sur cet artiste élevé à North Miami, de sa carrière à ses souvenirs du quartier où il a grandi.

Museum of Contemporary Art North Miami

70 NE 125th Street – North Miami, FL 33161

www.mocanomi.org/2022/09/ didier-william-nou-kite-tout- sa-deye/

Du 27 nov au 6 déc :

Point Comfort Art Show

Il met en vedette l’art de Basil Watson, Brandon Clark, Tiffany Glenn, Nathalie Jolivert, Phil Shing, Musa Hixon, Chris Clark, Tommy the Animator et Judy Bowman.

Historic Ward Rooming House

249 NW 9th Street – Miami , FL 33136

www.hamptonartlovers. com/#/point-comfort/

Du 1er au 3 décembre :

The Head and the Load

Découvrez la pièce épique de musique théâtrale de l’artiste sud-africain William Kentridge, qui raconte l’histoire des Africains pendant la Première Guerre mondiale à travers une performance riche mettant en vedette des danseurs, des chanteurs, de la musique live, jeu d’ombres, images projetées et plus encore.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd.

Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/arsht- center-presents/the-head-and- the-load/

Du 1er au 3 décembre :

Allura Cabaret

Spectacle de cabaret contemporain au :

FAENA THEATER

3201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/allura-cabaret

Jusqu’au 23 avril :

Ultimate Dinosaurs

Ultimate Dinosaurs: Meet a New Breed of Beast est visible dans la galerie d’exposition spéciale de la famille Hsiao au premier étage du musée :

PHILLIP AND PATRICIA FROST MUSEUM OF SCIENCE

1101 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.frostscience.org/ exhibition/ultimatedinos/

Du 1er au 5 décembre :

Mariano: Variations on a Theme

Voir une rétrospective des œuvres de Mariano – l’artiste considéré comme l’un des peintres les plus importants de la segunda vanguardia – la deuxième génération de modernistes cubains qui, dans les années 1940 et 1950, ont utilisé leur travail pour construire et exprimer leur vision de l’essence de Identité nationale cubaine. Couvrant près de six décennies de production artistique, cette rétrospective présente des peintures, des aquarelles et des dessins prêtés par les principales collections privées et institutionnelles, y compris la succession de l’artiste, qui a fourni un accès sans précédent à des œuvres et à des documents d’archives rarement vus.

PÉREZ ART MUSEUM MIAMI PAMM

1103 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.pamm.org/en/ exhibition/mariano-variations- on-a-theme/

Du 1er au 4 décembre :

What the Constitution Means to Me

Dans le cadre de leur série Theatre Up Close, le Arsht Center, en partenariat avec City Theatre, présente la première de la région sud-est de la pièce révolutionnaire de Heidi Schreck, « What the Constitution Means to Me ». La pièce de Shreck insuffle une nouvelle vie à notre Constitution et imagine comment elle façonnera la prochaine génération d’Américains.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/theater-up- close/what-the-constitution- means-to-me/

Du 30 nov au 4 déc :

Leah Gordon’s « Kanaval »

Kanaval est une rétrospective de la photographe, cinéaste, conservatrice et écrivaine Leah Gordon qui documente vingt ans de carnaval en Haïti.

MUSEUM OF CONTEMPORARY ART NORTH MIAMI

770 NE 125th Street – North Miami, FL 33161

www.mocanomi.org/2022/09/ kanaval-by-leah-gordon/

Le 3 décembre :

Boxe à mains nues : Palomino VS Shoaff

C’est de la boxe « BKFC » et le combat se déroulera au :

Hard Rock Live

1 SEMINOLE WAY – DAVIE, FL 33314

www.mixedmartialarts. com/news/bkfc-34-luis- palomino-vs-tom-shoaff- lightweight-title-fight- headlines

Le 1er décembre :

The Underline « Walk4Life » Walking Club

Restez actif et rencontrez d’autres marcheurs tous les jeudis à 8 heures du matin au club de marche Underline « Walk4Life » de Miami, un club de marche hebdomadaire gratuit lancé en partenariat avec l’AARP.

THE UNDERLINE

1001 Southwest 1st Ave – Miami, FL 33130

www.theunderline.org/ events/

Le 4 décembre :

Miami River Cruise

Croisière guidée sur la Miami River organisée par HistoryMiami (il y en a d’autres dans la baie de Biscayne certains jours) :

ISLAND QUEEN CRUISES INC

401 Biscayne Blvd – Miami, FL 33132

www.historymiami.org/ event/miami-river-cruise/

Le 3 (ou 4) décembre :

Tropical Art Fair

Artistes locaux sur le thème « tropical » comme Vannessa Payan, Crystal Garcia, John Flores, Sheila Winston, Linda Telfer, Tanya, Aleida, Linda Jevahirian. L’artiste haïtien Louis Rosemond peindra « live » à 14h.

650 NW 71st St Miami, FL 33150

www.taptaptours.com/ event-details-registration/ tropical-art-fair-9

Le 4 décembre :

Fine Wine Series Miami

FWS pour la première fois à Miami au :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

https://www.eventbrite.com/e/ fine-wine-series-miami- tickets-432120312487

Les 4 et 5 décembre :

Opera Naples presents Romeo et Juliette

L’opéra de Gounod basé sur la tragédie de Shakespeare, chanté au :

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Blvd – Naples, FL 34108

Du 6 au 11 décembre :

Hadestown

La comédie de style « Broadway » sera sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

https://www.arshtcenter.org/ tickets/2021-2022/broadway-in- miami/hadestown/

Le 7 décembre :

An Evening with Motown Legends

Les classiques de la soul et R&B avec le groupe Raydio feat Arnell Carmichael.

Gulfstream Park

901 S FEDERAL HWY – HALLANDALE BEACH, FL 33009

www.seasidemusicmgmt.com/ tickets/

Le 7 décembre :

Emmet Cohen Trio

C’est du jazz et c’est au :

BROWARD CENTER 201 SW FIFTH AVE. – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/gcj-emmet-cohen- trio-1

Du 8 au 11 décembre :

Topgolf Live Stadium Tour



Lors de cette expérience de golf unique en son genre, les joueurs viseront des cibles réparties sur le terrain de baseball des Miami Marlins à différentes distances. La technologie Toptracer sera utilisée pour tracer chaque tir et fournir des scores instantanés. Tous les niveaux de compétence sont les bienvenus.

Les heures de départ sont réservées par tranches d’une heure, avec des prix à partir de 70 $ par baie (jusqu’à 6 joueurs par baie).

MIAMI MARLINS

501 Marlins Way – Miami, FL 33125

www.mlb.com/marlins/ ballpark/events/topgolf

Le 9 décembre :

Pompano Beach/Lighthouse Point/Deerfield Beach Holiday Boat Parade

C’est la 60e édition qui débutera à 19h au Lake Santa Barbara de Pompano avant de prendre la direction du nord !

SANDS HARBOR RESORT & MARINA 125 N RIVERSIDE DR. – POMPANO BEACH, FL 33062

www.chambermaster. pompanobeachchamber.com/ events/details/2022-the-60th- annual-chaos-fishing-greater- pompano-beach-lighthouse- point-deerfield-beach-holiday- boat-parade-681678

Les 9 et 10 décembre :

Impact Wrestling

Deux soirées pleine d’action au

Charles F. Dodge City Center

601 CITY CTR WY – PEMBROKE PINES, FL 33025

www. charlesfdodgecitycenter.com/ events/2022/impact-wrestling

Les 9 et 10 décembre :

Spanish Dances

Rejoignez le célèbre chef invité Carlos Miguel Prieto pour un programme séduisant de musique espagnole du compositeur andalou Manuel de Falla. Considéré comme l’un des plus grands compositeurs espagnols du XXe siècle, Falla a porté le flamenco andalou sur scène. Sa musique de ballet rayonne de passion à travers ses danses enflammées.

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

https://www.nws.edu/events- tickets/concerts/spanish- dances/

Les 9 et 10 décembre :

Naples Philharmonic Masterworks

Beethoven Violin Concerto avec le violoniste James Ehnes sur la scène de :

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Blvd – Naples, FL 34108

Les 10 et 11 décembre :

Islamorada Half Marathon & 10K

Mais aussi un 5K et un « Beach N’ Beer Mile » durant lequel les coureurs doivent boire 4 bières durant la course…

www.islamoradarunning. com

Le 11 décembre :

Key West Triathlon

Comme son nom l’indique…

www.triconchrepublic.com/ index.php/general-info/

Le 10 décembre :

Nu Deco Ensemble Featuring Wyclef Jean

Nu Deco Ensemble revient avec en invité spécial Wyclef Jean, lauréat de plusieurs Grammy Awards. Le programme de la soirée mettra également en vedette le pianiste Terrence Wilson pour une interprétation du classique de George Gershwin « Rhapsody in Blue » ainsi qu’une réimagination de l’album historique de Michael Jackson « Thriller » pour célébrer son 40e anniversaire et Chanukah 5776 de Sam Hyken.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

https://www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/nu-deco/nu- deco-ensemble-december/

Le 10 décembre :

Dance NOW! presents « Clara »

Profitez d’une soirée de danse contemporaine innovante avec cette adaptation réinventée pour adultes de Casse-Noisette : le parcours d’une jeune femme, explorant et expérimentant l’exotisme, l’inconnu et l’interdit, à la recherche de l’amour, de l’identité et de l’autodétermination.

MIAMI THEATER CENTER

9806 NE 2nd Ave. – Miami Shores, FL 33138

www.dancenowmiami.org/ events/program1

Le 10 décembre :

The Legendary Tommy Dorsey Orchestra

Ca se passe dans le cadre des South Motors Jazz Series, qui sont récurrentes au :

PINECREST GARDENS

11000 Red Road – Pinecrest, FL 33156

www.pinecrestgardens. org/entertainment/performing- arts/south-motor-jazz-series

Le 11 décembre :

French Horn Collective

Venez passer un bon moment avec ce concert gratuit du groupe français de Miami, avec Vincent Raffard au micro, qui se déroulera face à l’hôtel Betsy sur :

LUMMUS PARK

Between 14th Street and 14th Place

Miami Beach, FL 33139

Du 12 au 14 décembre :

Smart City Expo Miami

Smart City Expo Miami revient pour sa troisième édition. Cette exposition innovante promeut des initiatives qui s’efforcent d’offrir un avenir meilleur aux citoyens, aux communautés et aux villes. Les sujets d’innovation urbaine qui seront abordés lors de l’exposition comprennent la croissance durable, l’action climatique, les infrastructures résilientes, la destination intelligente, les villes inclusives/partagées et la qualité de vie. La programmation d’événements comprend des présentations par les plus brillants esprits de l’urbanisme et de la technologie.

JAMES L KNIGHT CENTER

400 SE 2nd Ave. – Miami, FL 33131

www.smartcityexpomiami.com/ SmartCityExpoMiami/Home.html

Le 14 décembre :

Live on the Plaza: Tal Cohen Trio

Laissez-vous emporter par les styles de jazz uniques du pianiste Tal Cohen et de son ensemble lors de l’édition de décembre de la série de concerts en plein air Live on the Plaza du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/live-on-the- plaza/tal-cohen-trio/

Le 15 décembre :

Locos Por Juana

Concert gratuit sur RSVP pour ce groupe de Miami (reggae, funk, rock, dancehall, dub et hip-hop).

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Ave – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event-detail/north-beach- social-locos-por-juana/

Le 16 décembre :

Sounds of the Season

Concert gratuit réservé aux habitants de Miami Beach au :

NEW WORLD CENTER

New World Center – 500 17th St. – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/2022-sounds- of-the-season-comb/

Du 17 déc au 1er jan :

Footloose The Musical

L’une des comédies musicales les plus explosives se produit sur la scène du :

BROWARD CENTER

201 SW FIFTH AVE. – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/slow-burn- theatre-footloose

Le 18 décembre :

Gipsy Nation from South of France

Avec Gyorgy Lakatos , The Music of Santana

The Sport of Kings @ Gulfstream Park 901 SOUTH FEDERAL HIGHWAY – HALLANDALE BEACH, FL 33009

www.seasidemusicmgmt.com/ tickets/

Le 18 décembre :

Chamber Music: Northern Lights



Pour clôturer 2022, NWS présente un programme d’œuvres de chambre mettant en vedette certains des meilleurs compositeurs scandinaves.

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

https://www.nws.edu/events- tickets/concerts/chamber- music-northern-lights/

Le 18 décembre :

Soweto Gospel Choir

Écoutez les harmonies transcendantes et édifiantes du Soweto Gospel Choir, pour leur tout nouveau concert « Hope – It’s Been a Long Time Coming ».

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/free-gospel- sundays/free-gospel-sundays- soweto-gospel-choir/

Du 27 déc au 1er janv :

Hadestown

Comédie musicale de style « Broadway » qui sera jouée à :

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Blvd.

Naples, FL 34108

Le 29 décembre :

The State Ballet Theatre of Ukraine

Ils viendront danser La Belle au Bois Dormant de Tchaikovsky à :

The Parker

707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 33304 https://www.browardcenter.org/ events/detail/the-state- ballet-theater-of-ukraine

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Le 1er décembre :

Garrick Ohlsson Plays Beethoven’s

Le 7 décembre :

One Night in Memphis: Presley, Perkins, Lewis & Cash

Le 9 décembre :

Lewis Black: Off The Rails

Le 11 décembre :

George Li, piano

Du 14 au 23 décembre :

Disney’s Aladdin

Le 14 décembre :

Steven Banks, saxophone, Xak Bjerken, piano

Les 19 et 20 décembre :

Soweto Gospel Choir: HOPE – It’s Been A Long Time Coming

