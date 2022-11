Miami Art Week et Art Basel 2022 : suivez le guide pour la grande semaine d’art !

L’an passé il y avait encore quelques restrictions liées à la Covid, mais cette fois la Miami Art Week revient à plein régime, avec bien sûr « Art Miami », « Art Basel », et les dizaines d’autres foires « satellites » et événements d’art à Miami. Attention, la durée de certaines foires a été réduite. Globalement ça se passera entre le 29 novembre et le 4 décembre. Certaines foires réservent les premiers jours (novembre) pour les acheteurs « VIP ».

Il s’agit de la première version de cet article : les soirées et événements seront ajoutés dans les jours qui viennent.

Art Basel Miami Beach Art Basel Miami Beach Art Basel Miami Beach

Présentation de l’Art Week

Plus de 6000 artistes exposent pendant l’Art Week, principalement dans le domaine de l’art contemporain, aussi bien à Miami Beach qu’à Downtown ou à Wynwood, avec près de 500 galeries internationales présentes, en provenance d’une trentaine de pays différents : Miami devient pendant une semaine une colonie d’artistes ! La diversité des exposants et des expositions empêche qu’il y ait un thème commun, ou des artistes mis en valeur par rapport aux autres : généralement seuls les noms des galeries sont mises en avant dans les semaines précédant l’Art Week, mais rassurez-vous : tous les grands artistes contemporains y sont exposés ! Que vous aimiez l’art de qualité, que vous soyez amusés par les productions contemporaines loufoques, ou bien que vous n’y connaissiez rien mais appréciez simplement faire des selfies dans des endroits colorés : il y en a pour tous les goûts durant la Miami Art Week !

Il y a souvent des cafés/restaurants (en tout cas dans les grandes expos) et il est aussi possible pour certaines d’y aller avec un guide spécialisé dans l’art.

Introduction en vidéo :

Les foires incontournables sont : Art Miami (Miami Downtown), Art Basel (à Miami Beach), Red Dot (Miami Wynwood) et Miami River Art Fair (Miami Brickell). Si vous êtes un fan d’art contemporain, vous commencerez peut-être par Art Basel : plus de 4000 artistes et plus de 250 galeries présentes. Cependant, beaucoup pensent que « Basel » a baissé en qualité, et lui préfèrent Art Miami, qui est aussi immense.

Si c’est la première fois que vous vous rendez à une foire d’art contemporain, vous jugerez certainement certaines œuvres présentes à Art Basel comme étant « bizarres ». Oui, c’est comme à la télé, et en 2019 lors de la dernière édition d’Art Basel c’est une banane scotchée sur un mur qui avait attiré toutes les attentions. Mais, vraiment, il n’y a pas que des pyramides de papier toilette et des portes ouvertes sur rien : tout n’est pas mauvais. Pour être clair, la plupart des œuvres en question sont à Art Basel, il y en a bien moins sur les autres foires de la Miami Art Week. Mieux vaut le savoir : début décembre à Miami, des centaines d’artistes peu connus (qu’ils soient mauvais ou débutants) (ce qui n’est pas la même chose) et exposant directement dans des galeries, assurent afin de faire plus « ronflant » qu’ils « exposent à Basel ». Ca fait une pub démesurée à la foire de Miami Beach, qui n’est pourtant pas forcément la meilleure.

Il y a un service de « valet parking » à Art Basel, mais aussi des « water taxis » et des navettes gratuites connectant les différents sites de Miami et de Miami Beach.

Dans la liste des foires (en bas de cette page), nous avons mis le prix d’entrée à la journée, mais vous avez aussi des forfaits pour toute la durée de la foire (voir sur leurs sites internet).

Red Dot Fair Miami photo : Sabrina Bristle pour le Courrier de Floride Red Dot Fair Miami photo : Sabrina Bristle pour le Courrier de Floride Red Dot Fair Miami photo : Sabrina Bristle pour le Courrier de Floride

Photos d’ambiance dans le quartier de Wynwood durant l’Art Week :

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Les différentes expositions de la Miami Art Week 2022

A MIAMI BEACH

Du 29 nov au 3 décembre

Art Basel

C’est un grand anniversaire : le 20e pour Art Basel à Miami Beach. Les 2 premiers jours sont « VIP only ». Il y a chaque année un grand secteur central nommé « The Galleries », un autre « The Edition » consacré aux entreprises du domaine de l’imprimé et de l’édition, mais aussi « Positions » qui propose des expos d’artistes émergeants, ou « Nova » qui met en lumière des œuvres nouvelles, « Survey » qui propose une sélection d’œuvres du XXe siècle…

70$ – Miami Beach Convention Center : 1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

www.artbasel.com/miami-beach

Du 30 nov au 4 déc

Design Miami

38$ – Spécialisé dans le design (mobilier, éclairage, objets d’art) : c’est le grand salon pour la création d’objets artistiques (juste en face d’Art Basel).

Meridian Avenue & 19th Street à Miami Beach

www.designmiami.com

Du 30 nov au 4 décembre

Ink Art Fair

Gratuit (et sympa) – Spécialisé dans l’imprimé.

Dorchester – 1850 Collins Ave, Miami Beach

www.inkartfair.com

Ink Art Fair au Dorchester Hotel de Miami Beach Ink Art Fair au Dorchester Hotel de Miami Beach

Du 29 nov au 4 décembre

Scope

60$ – Foire d’art contemporain émergeant, directement sur la plage (dans un pavillon sur le sable), avec 150 galeries en provenance de plus de 25 pays. C’est de l’art contemporain, souvent émergeant, mais tout de même international.

Le long d’Ocean Drive au niveau de la 8e rue, à Miami Beach

www.scope-art.com

Du 30 nov au 4 déc :

Aqua Art

25$ – Une cinquantaine d’exposants à Aqua Hotel (Aqua est un satellite de Art Miami) :

1530 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33139

www.aquaartmiami.com

Du 29 nov au 3 décembre

Art Untitled

45$ – Artistes choisis émergeants ou en milieu de carrière, sur la plage au niveau de :

Sur la plage à Ocean Drive et 12th Street

www.untitledartfairs.com

Image: Lamar Peterson, « The Proud Gardener, Bouquet » (2022). Oil on canvas. Presented at #UntitledArt2022 by Fredericks & Freiser Crédit photo : Art Untitled

Du 29 nov au 4 décembre

Satellite Art Show

20$ – Art, musique, performance, installation, nouveaux médias et technologies, pour les jeunes créateurs. Il y aura une trentaine de performances live.

Indian Beach Park, 4601 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33140

www.satellite-show.com

A MIAMI :

Du 29 nov au 4 décembre

Art Miami

57,50$ – Cette foire fut la fondatrice de l’Art Week et elle est toujours l’une des plus grandes, avec des centaines d’artistes (160 galeries attendues provenant de 17 pays). Le billet donne aussi accès à Context (qui est sur la même place) (et qui est aussi très bien). Il est aussi possible d’acheter un billet en commun avec la foire Aqua.

1, Herald Plaza, Miami, FL 33132

www.artmiamifair.com

Du 29 nov au 4 décembre

Context

57,50$ (comprend aussi l’entrée d’Art Miami) – Il s’agit d’artistes émergeants et en milieu de carrière (75 galeries provenant de 20 pays), mais c’est vraiment de haut niveau.

1, Herald Plaza, Miami, FL 33132

www.contextartmiami.com

Du 30 nov au 3 décembre

Nada Art Fair

55$ – Evénements et forums sur les nouveautés dans l’art contemporain ou bien les artistes sous-exposés. Seront présents : 146 galleries, espaces d’art, assos basées dans plus de 40 villes autour du monde. Trente-sept artistes exposeront ici pour la première fois.

Ice Palace Studios

1400 North Miami Avenue – Miami, FL 33136

www.newartdealers.org

Les 30 nov et 1er décembre

Miami River Art Fair

Artistes renommés. C’est gratuit.

The Penthouse Riverside Wharf

125 SW North River Dr, Miami, FL 33130

www.miamiriverartfair.com

Du 30 nov au 4 décembre

Red Dot

35$ – Plus de 300 artistes contemporains émergeants ou renommés (le billet donne accès à Spectrum).

Mana Wynwood : 2217 NW 5th Avenue @ NW 22nd Street – Miami, FL 33127

www.redwoodartgroup.com/red-dot-miami/

Red Dot Art Fair Miami photo : Sabrina Bristle pour le Courrier des Amériques

Du 1er au 5 décembre

Spectrum

25$ – Artistes contemporains internationaux (le billet donne accès à l’expo Red Dot)

Mana Wynwood : 2217 NW 5th Avenue @ NW 22nd Street – Miami, FL 33127

www.spectrum-miami.com

Du 30 nov au 4 décembre

Pinta Miami

Plus de 50 galeries spécialisées dans les artistes latino-américains.

The Hangar in Coconut Grove

3385 Pan American Drive, Coconut Grove, Miami FL 33133

www.pintamiami.com

Du 29 nov au 3 décembre

Fridge

Une foire « dog friendly » et totalement gratuite :

Esquina de Abuela

2705 NW 22nd Ave, Miami, FL, 33142

www.fridgeartfair.com

Du 29 nov au 11 déc :

Prizm Art Fair

Pour célébrer son 10e anniversaire, Prizm présentera « Vernacular À la Mode » une expo qui explore comment les modes vernaculaires de création artistique originaires de contextes africains mondiaux ont influencé la culture de la pratique des beaux-arts dans le monde entier.

www.prizmartfair.com

Du 30 novembre au 4 décembre

Art Beat Miami

Du 1er au 5 décembre au Caribbean Marketplace de Little Haiti.

www.artbeatmiami.com

