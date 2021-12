Nos photos de Art Miami et Context Art Fair 2021

Après un an d’interruption, les foires d’art contemporain sont revenues en ce début décembre à Miami et à Miami Beach. Voici nos photos prises à la foire Art Miami et à son satellite « Context » dédié aux artistes émergeants : aussi bien les artistes que le public étaient au rendez-vous, et un an d’interruption aura permis un beau renouvellement des œuvres !

© Toutes les photos sont bien évidemment sous Copyright du journal Le Courrier des Amériques.

Photos prises à Art Miami 2021 :

Vous trouverez en dessous une seconde galerie avec les photos prises à Context. Cliquez sur la première photo des galeries pour les voir en grand :

Photos prises à Context 2021 :

PUBLICITE :