Zonage immobilier à Miami : changements possibles

Le comté de Miami-Dade vient d’introduire deux ordonnances visant à lutter contre la crise du logement abordable, et s’attaque ainsi aux lois de zonage en Floride.

Nouveau zonage sur le comté de Miami-Dade

Les commissaires du comté ont approuvé un vote préliminaire sur une proposition qui permettrait aux propriétaires de construire des logements dits « accessoires » sur leurs propres propriétés (appartements pour grands-parents, beaux-parents, de fonction ou de location etc). Cette modification permettrait de légaliser une pratique déjà très courante en Floride, et ainsi aux propriétaires d’être conformes à la loi. Exception faite des vieilles maisons floridiennes possédant déjà des maisons d’hôtes ou des appartements, car ayant bénéficié de droits acquis à la suite de changements de zonage au fil des décennies. Selon le comté, ce vote permettrait également de stimuler l’offre de logements abordables pour les résidents, et de créer un flux de revenus potentiel pour les propriétaires. Certaines villes, dont Miami, disposent déjà de règles similaires autorisant des unités résidentielles supplémentaires sur une même propriété.

Les dirigeants du comté de Miami-Dade ont également adopté une loi de zonage liée au transport urbain, qui permettrait de construire davantage d’immeubles d’habitation près des principaux axes de transport en commun. Cependant, la ville de Miami fixant ses propres règles en matière de logement, le comté de Miami-Dade a donné deux ans à la ville pour créer ses propres règles, qui encourageraient davantage de constructions résidentielles autour des zones de transit.

De son côté, la maire du comté de Miami-Dade Daniella Levine Cava a proposé un assouplissement du zonage afin de rapprocher les maisons et d’éviter l’étalement urbain, notamment vers les Everglades. Le plan faciliterait la division des lots, permettrait aux promoteurs de construire des maisons plus proches les unes des autres, et donc de faire tenir des maisons sur de plus petits terrains. Ce plan renoncerait aux réglementations exigeant des espaces commerciaux au rez-de-chaussée des nouveaux complexes résidentiels. Selon les règles de zonage actuelles, les urbanistes de Miami-Dade estiment que les constructeurs manqueront de terrains disponibles pour la construction de maisons individuelles d’ici 2025.

Changement de zonage pour la construction du stade de David Beckham

Un autre sujet de zonage concerne le futur stade de football de David Beckham à Miami. En effet, La commission municipale de Miami a voté en septembre dernier pour approuver les derniers changements de zonage nécessaires à la construction du complexe à usage mixte qui servira de base à l’équipe de Major League Soccer Inter Miami CF, propriété de l’ancienne star de football David Beckham et des frères milliardaires Jorge et Jose Mas. Ce vote ouvre donc la voie au début de la construction de l’édifice. Le projet, situé au 1400 Northwest 37th Avenue, près de l’aéroport international de Miami, remplacera le « Melreese Country Club » et transformera 73 acres en un complexe mixte : un stade de 25 000 places, un hôtel de 750 chambres, un centre commercial, des bureaux, et un parc public. La dernière approbation intervient cinq mois après que les commissaires de la ville ont accepté un bail de 99 ans avec les promoteurs, et neuf ans après le début de la recherche d’un nouveau site pour le stade.

