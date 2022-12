Décès de Jean-Luc Thebaud, artiste peintre français de Fort Lauderdale

Malheureusement il faut dire adieu à Jean-Luc Thebaud, un artiste à la personnalité attachante, qui illuminait de son sourire les soirées, notamment artistiques, où on pouvait le retrouver en Sud Floride. Jean-Luc est mort dimanche 27 novembre au matin, des suites d’une maladie. « On a cru qu’il s’en sortirait presque jusqu’au bout, mais malheureusement ce n’est pas arrivé»… commente son amie Sylvie. « Il est parti sans souffrir, mais on a été plusieurs de la famille à pouvoir être présent autour de lui dans ses derniers moments » relate son neveu Thomas.

Dans un post sur la page Facebook de Jean-Luc il est indiqué que « La famille et les amis planifient une célébration de la vie à Ft Lauderdale, en Floride. Des informations seront publiées sur le Facebook de Jean Luc. Son téléphone portable sera maintenu jusqu’en janvier.

Les nombreuses œuvres d’art et fournitures d’art seront mises en vente avec l’aide de la communauté artistique locale lors d’une promenade artistique locale. La série « architecture » de Jean Luc fera partie d’un événement de vente aux enchères privée pour aider à collecter des fonds pour l’University of Miami Lymphoma Cancer Research Facility. »

On le croisait souvent lors de l’Art Walk du FAT Village (village des artistes) à Fort Lauderdale, où Le Courrier avait encore pris cette photo qui est en haut de page en janvier 2021, et Jean-Luc avait aussi participé à plusieurs des événements artistiques que le journal avait organisé durant les French Weeks à Miami. C’est donc très attristés que nous présentons nos condoléances à la famille de Jean-Luc. Repose en paix Jean-Luc.

– La page Facebook de Jean-Luc : www.facebook.com/jlt415

– La page Facebook pro de Jean-Luc : www.facebook.com/JeanLucGThebaud/

– Le compte Instagram de Jean-Luc : https://www.instagram.com/jeanlucthebaud/?hl=fr

En 2015 nous avions écrit un article sur FAT Village où nous le présentions ainsi :

« Jean Luc Thebaud, c’est une autre histoire américaine. Ce Nantais était au départ dans la restauration et, l’art était un plaisir personnel. « J’ai un père architecte qui peignait par passion, en reproduisant des toiles de maîtres, qui m’ont entouré durant toute ma jeunesse. J’étais chef pâtissier à Paris où j’ai aussi travaillé pendant 6 ans dans la production ciné pour le réalisateur Marcel Carné. » En parallèle, Jean-Luc dessine toujours, avec une passion pour l’architecture. « Je suis arrivé à San Francisco en 1994 avec mes gravures, et là on m’a dit : « Tu es un artiste ». J’étais surpris et j’ai répondu que je serai un artiste le jour où j’en aurais vendu ! Et puis c’est arrivé… » Jean-Luc Thebaud a fait quelques allers-retours : Arizona, puis Paris, puis Nantes et « j’ai monté mon entreprise à Fort Lauderdale : maintenant je ne bouge plus ! ». Au départ installé dans la même galerie que Sylvie Popov, il a bougé dans l’autre partie de FAT : le Flagler Village. « Il y a vraiment un vent nouveau ici pour améliorer le quartier. D’ailleurs il y a un grand projet pour les façades, et je compte pour ma part faire de mon espace un endroit très créatif », dit-il en montrant les croquis où son projet d’aménagement est méticuleusement dessiné. Pastels, huiles, avec toujours un fond d’architecture, et parfois des paysages plus touristiques : Jean-Luc Thebaud commence à installer ses oeuvres dans son espace que vous pouvez d’ores et déjà découvrir ! »

