Miami : Visite de la galerie d’art de Fabien Castanier

Le galeriste français – auparavant présent à Wynwood a fait comme les autres – il a quitté le quartier il y a quelques années pour ouvrir un espace plus beau et plus grand ailleurs dans Miami. Et lui a jeté son dévolu sur le quartier de Little River. Comme ici tout se gentrifie, les 50 mètres de rue où il se trouve sont en train de devenir un endroit prisé de la Magic City.

Originaire de Paris, Fabien Castanier a eu des galeries à Porto-Vecchio et à Los Angeles (ville où il est toujours présent) – aux USA depuis plus de 25 ans – mais lui si vous voulez le trouver en personne, c’est désormais à Miami qu’il réside.

A sa galerie vous pourrez voir deux grandes pièces d’expositions (sans compter ses bureaux qui ne sont pas moins intensément remplis d’œuvres intéressantes) !

Fabien Castanier est connu pour représenter entre autres Speedy Graphito ou les sculptures de Mark Jenkins, par exemple.

Vous pourrez voir aussi beaucoup de choses sur son site internet : Rero, JonOne, Ed Broner etc…

Jusqu’au 7 janvier il expose l’artiste Tchèque Jan Kaláb en solo. Juste avant on y trouvait l’Ukrainienne Dzvinya Podlyashetska ou encore Nathaniel Bolarinwa.

Fabien Castanier Gallery

8397 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33138

305.602.0207

contact@castaniergallery.com

www.castaniergallery.com

