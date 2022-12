Miami : Little River va-t-il devenir « le nouveau Wynwood » ?

Little River fût un jour, croyez-le ou non, un village agricole, avec une gare ferroviaire reliée à Miami. Et puis, dans le premier quart du siècle, la communauté a été intégrée à la Magic City, sombrant (un peu) dans l’anonymat des quartiers nord. Jusqu’à ce que Miami se mette à vibrer bien au delà de son centre ville. Little River, c’est juste au nord de Little Haïti, et c’est peut-être en train de devenir « le nouveau Wynwood ».

A l’ouest de Little River

Le quartier est grand et, dans sa partie ouest on aime bien :

– le jardin du restaurant haïtien Naomi’s Garden

– la galerie d’art Primary

– Rosie’s se vante d’avoir « les meilleurs brunchs de Miami ». Mais c’est aussi ce qui se dit…

– le beau Imperial Moto Café : Créé par Matt McKenna en 2016, il est le repère des motards de Miami, mais ouvert à tous il respire une atmosphère très américain… on se croirait dans un film ! Le café est bon et les croissants aussi : c’est parfait pour démarrer la journée !

Imperial Moto Cafe à Little River, Miami Matt McKenna (créateur de l’Imperial Moto Cafe). La préférée de ses nombreuses motos ? La dernière : Triumph Scrambler 2023 ! Imperial Moto Cafe à Little River, Miami Imperial Moto Cafe à Little River, Miami Imperial Moto Cafe à Little River, Miami Imperial Moto Cafe à Little River, Miami Imperial Moto Cafe à Little River, Miami Imperial Moto Cafe à Little River, Miami

– La seule cathédrale de Miami se trouve aussi à Little River : Saint Mary, qui est le vaisseau amiral de l’archidiocèse catholique de Miami, avec ses magnifiques domes en mosaïque et ses beaux toits de tuiles multicolores.

Au Nord-Est de Little River

Si vous ne voulez pas vous perdre, allez par exemple vous garer dans la partie nord-est de Little River, près de chez la galerie d’art de Fabien Castanier (auquel nous venons de consacrer cet article). Vous pouvez visiter sa galerie, et les 50 mètres suivants jusqu’au feu de circulation. Vous y verrez un mélange de vieux commerces (un peu « ethniques ») avec des magasins branchés.

La Santa Taqueria à Little River, quartier de Miami Little River, quartier de Miami Boutique Happy Monkey à Little River, quartier de Miami La bakery Frudéco à Little River, quartier de Miami Little River, quartier de Miami Brasserie Off Site dans le quartier de Little River, quartier de Miami Brasserie Off Site dans le quartier de Little River, quartier de Miami Little River, quartier de Miami Little River, quartier de Miami

Là se trouvent par exemple de jolies boutiques d’objets comme Happy Monkey (jouets et déco), la bakery Frudeco, spécialisée dans les magnifiques pâtisseries aux fruits, des restaurants italiens, ou mexicains (La Santa Taqueria), le bar-brasserie « Off Site » où vous pouvez goûter les bières fabriquées sur place et puis, si vous préférez un bar plus « cozy » : Sherwoods Bistro. Et si vous aimez les sucreries, un peu au sud du carrefour se trouve le délicieux Cindy Lou’s Cookies ou encore (pour les végétariens) (et ceux qui veulent essayer) : The Plantisserie.

The Citadel

Il s’agit d’un complexe comprenant une galerie dans laquelle vous trouverez :

– Pivot Sustainable Market : Une très belle boutique de vêtements, accessoires, objets déco etc…

– Sir Thrifty Boutique : vêtements et objets vintage.

– Club Gallery (galerie d’art).

La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami La boutique Pivot Market dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami Club Gallery, dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami Club Gallery, dans la galerie de The Citadel, au quartier de Little River à Miami Sir Thrifty Boutique : vêtements et objets vintage, à The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Sir Thrifty Boutique : vêtements et objets vintage, à The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Sir Thrifty Boutique : vêtements et objets vintage, à The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Sir Thrifty Boutique : vêtements et objets vintage, à The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Sir Thrifty Boutique : vêtements et objets vintage, à The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Sir Thrifty Boutique : vêtements et objets vintage, à The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Sir Thrifty Boutique : vêtements et objets vintage, à The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami

Mais The Citadel est surtout connue pour son très grand et beau Food Hall, avec des établissements comme Borti Bottega, (pâtes), Manjay (caribbéen moderne), Ash Pizza Parlor, Frice Creams, et autres cuisines asiatiques, fusion, burgers, etc…

Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami Le food hall de The Citadel, dans le quartier de Little River à Miami

On a gardé le meilleur pour la fin : à The CItadel, la cuisine commandée peut certes être dégustée dans le magnifique hall au centre de ces restaurants, mais vous pouvez aussi prendre l’ascenseur jusqu’au « rooftop » toît, et directement commander depuis là-haut dans les établissements précités. En plus, bien évidemment il y a un bar ! C’est très chouette et sa change du reste de Miami !

The Citadel :

8300 NE 2nd Ave, Miami, FL 33138

www.thecitadelmiami.com

Jessica, sur le « rooftop » de The Citadel Le « rooftop » de The Citadel dans le quartier de Little River à Miami Le « rooftop » de The Citadel dans le quartier de Little River à Miami Le « rooftop » de The Citadel dans le quartier de Little River à Miami

PUBLICITE :