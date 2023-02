Serge J. Massat élu président de la FACC Miami (chambre de commerce franco-américaine)

Deux semaines après avoir renouvelé son bureau, la FACC Miami (French American Chamber of Commerce) a voté le 23 février pour désigner son nouveau président qui prend la suite de Christophe Poilleux dont le mandat se terminait. Mais il y avait eu une première surprise préalable : le board élu comprend plusieurs nouveaux… en lieu et place d’autres membres investis de longue date qui n’ont ainsi pas été réélus (voir la nouvelle composition ci-dessous).

Ainsi c’est Serge J. Massat, personnalité charismatique bien connue de la communauté française et expert comptable, qui devient président de la FACC Miami. Dans son projet de présentation Serge précisait qu’il était opposé à une trop grande personnalisation de la présidence, et qu’il souhaite qu’il y ait à l’avenir « trois présidents« . Il a évoqué les noms d’Alix Boucart (1) et de Boris Brault (2) pour ces « coprésidences » qui ne pourront toutefois pas être mises en place avant une réforme des statuts de la Chambre. Mais, il convient de le mentionner car ce projet a été largement évoqué.

Boris Brault Alix Boucart

L’élection des vice-présidents se déroulera demain vendredi, nous mettrons cet article à jour en conséquence.

La « non personnalisation » de la Chambre par son président passe aussi, dans le projet de Serge J. Massat, par le souhait de laisser une grande marge de manœuvre à la directrice, Annabelle Ballot-Pottier, notamment en réembauchant (pour l’aider) et en reconstruisant un dispositif comparable à ce qu’il y avait avant la pandémie (en réactivant les commissions sectorielles…).

A noter dans les projets du nouveau président l’intérêt de « développer et exprimer clairement le support que l’on peut apporter aux délégations qui viennent de France ». Autre point intéressant confié par Serge : « Je souhaite avoir une coopération renforcée avec la FACC West Florida et le Business Council FABCO d’Orlando, afin de coordonner des actions communes. »

Qui est Serge J. Massat

Résident avec sa famille à Miami, Serge est un des pionniers des cabinets français indépendant d’expertise comptable aux Etats-Unis et donc de longue date membre des boards de la FACC, à New-York, Mexico puis à Miami. Il accompagne depuis plus de 40 ans l’implantation d’entreprises françaises en Amérique du Nord. Il anime le réseau Massat constitué de bureaux à New York, Miami, Mexico et de partenariats au Canada, en France et au Luxembourg.

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, il est aussi expert-comptable diplômé en France depuis 1980 et Certified Public Accountant (CPA) aux Etats-Unis depuis 1987.

Il a démarré sa carrière en cabinet d’expert-comptable à Toulouse avant de rejoindre Ernst & Young à Cleveland (USA).

LES MEMBRES DU BOARD DE LA FACC :

L’élection du board avait déjà créé quelques petites surprises, avec un renouvellement de plusieurs sièges. Serge Massat était déjà arrivé en tête du vote des membres de la FACC.

Ont été élus :

Serge Massat

Eglantine Courtiere

Severine Gianese-Pittman

Boris Brault

Olivier Sureau

Alix Boucard

Jean-Yves Duval

Olivier Rozier

Valerie Bihet

Marie Ange Joarlette

Emmanuel Desbats

FACC Miami :

100 Biscayne Blvd #3035, Miami, FL 33132

www.faccmiami.com

1 – VP du développement d’une importante enseigne de l’immobilier international.

2 – (CEO de BOW Group (qui commercialise des objects connectés avec Lexon, Legacy, Musart)BOW Group

