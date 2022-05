Annabelle Ballot-Pottier est la nouvelle directrice de la FACC-Miami (Chambre de commerce franco-américaine)

Un nouveau souffle pour la FACC Miami (1) avec l’arrivée d’Annabelle Ballot-Pottier à la direction. Annabelle n’est pas du tout une inconnu puisqu’elle a été membre du board durant plusieurs années. Elle a fait des études (entre autres) de Philosophie, et est titulaire d’un BTS Action Co, mais elle est arrivée avec son mari toute jeune en 2002 en Floride, un peu à l’aventure, et elle a commencé à travailler dans un restau français de Lincoln Road. « On est ensuite parti durant trois ans à Chicago. Là-bas, je suis allé sans rendez-vous me présenter chez Air France, et j’ai été embauchée. Je doute que ce genre de choses soient possibles en dehors des Etats-Unis, c’est vraiment mon « American dream » ! J’ai été assistante commerciale, puis responsable commerciale, puis je suis revenue à Miami avec eux pour ouvrir un bureau. Ensuite pendant 10 ans j’étais chez Delta pour représenter la sky team ». On aura déjà décelé dans ces premières lignes les traits de caractère qui faisaient d’Annabelle la parfaite candidate au poste de directrice de la FACC.

Comme beaucoup de non-profits, la FACC Miami a dû traverser les difficiles heures de la covid, en annulant les réunions « en présentiel », mais ainsi la page est tournée et un bel avenir s’ouvre. Il aura commencé pour Annabelle Ballot-Pottier par l’organisation du gala annuel une semaine seulement après son arrivée : un beau succès dans un lieu magnifique (le Rusty Pelican, sur l’île de Virginia Key). « Mon objectif premier c’est vraiment de revenir au présentiel et de, enfin, pouvoir se retrouver régulièrement. On en a tous le besoin et l’envie. Je compte aussi m’orienter vers le développement d’entreprises et l’accompagnement de nos membres ».

Bravo à Annabelle pour ces ambitions qu’elle a en commun avec le board et le président Christophe Poilleux : Le Courrier ne manquera pas de relater les futures réalisations !

www.faccmiami.com

– 1 – FACC : French-American Chamber of Commerce (Chambre de Commerce Franco-Américaine)

