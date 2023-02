Boost ta vie en seulement 25 minutes !!

Bonne nouvelle pour tous les Floridiens et plus particulièrement les habitants de Aventura qui ne trouvent pas le temps de pratiquer une activité physique ! Iron BodyFit a ouvert des studios dédiés au sport par électrostimulation. Exit les immenses salles impersonnelles où ça fleure bon la transpiration : ce studio offre une prise en main personnalisée et un suivi rigoureux tout en respectant des normes d’hygiène importante.

Au sein de nos sociétés modernes, il est courant d’avoir l’impression de manquer de temps. L’électrostimulation (EMS), permet de faire en 25 minutes l’équivalent de 4 heures de sport. Plus aucune excuse pour ne pas s’y remettre ! La première séance est offerte : contactez-nous !

Iron Bodyfit Aventura :

2451 NE 186th St Ste 1, Miami, FL

+1 (305) 590 5720

aventura@ironbodyfit.us

www.ironbodyfit.com

www.ironbodyfit.us

L’électrostimulation : une révolution qui vous fait du bien

Des impulsions électriques sont envoyées à la surface de la peau de manière non-invasive afin de provoquer une contraction musculaire. En agissant sur huit zones musculaires simultanément de manière répétée et intensifiée, l’EMS favorise le travail de la fibre musculaire profonde et fait travailler des zones jusque-là insoupçonnées.

Une méthode et un coaching personnalisés

Afin d’évaluer les envies, définir les objectifs et suivre les résultats de chacun, Iron BodyFit propose un bilan corporel dès la première séance Grace à son scan 3D. Aujourd’hui nous avons investi dans un appareil avec une technologie qui nous permettra de prendre toutes les mensurations de votre corps, de la tête aux pieds, masse grasse, musculaire, hydrique, mais aussi votre posture en seulement 40 secondes grâce à ses 3 camera et sa plateforme 360 degrés.

Nous répéterons cet exercice de manière mensuelle afin de constater votre évolution et vos résultats. Les équipes assurent ainsi un véritable accompagnement et un suivi de qualité à leurs clients. Pour plus de facilité et de confort, tout le matériel est fourni sur place.

En s’adressant à l’ensemble des non sportifs, les studios Iron Bodyfit révolutionnent le marché du sport. En effet, Iron Bodyfit est la réponse à tous ceux qui manquent de temps, de motivation et d’entrain pour les salles classiques (un suivi permanent pendant et après les séances).

Les grands sportifs y trouveront également leur compte car grâce à cette technologie ils seront capables de solliciter 100% de leurs fibres musculaires et donc d’améliorer grandement leurs performance à la salle de sport .

Iron Bodyfit c’est encore :

Des résultats, une ambiance conviviale et professionnelle, un suivi personnalisé et adapté à chacun, un ensemble de services complémentaires…

Iron BodyFit, une entreprise avec de grandes ambitions, n°1 des franchises et professionnel de l’EMS.

En un peu moins de 7 ans, Iron BodyFit s’est imposé sur la scène internationale du bien-être par électrostimulation. Après un premier studio ouvert en 2015, un développement français puis européen, la société s’attaque au marché Nord Américain avec pas moins de 13 Studios ouverts et 10 en cours d’ouverture en seulement 1 an, Grâce à notre formule multisite il vous sera facile d’effectuer votre séance n’importe où vous vous trouverez : Miami, Weston, Orlando, New-York en passant par Quebec ou bien Montréal (adresses sur notre site internet).

Iron Bodyfit Aventura :

2451 NE 186th St Ste 1, Miami, FL

+1 (305) 590 5720

aventura@ironbodyfit.us

www.ironbodyfit.com

www.ironbodyfit.us