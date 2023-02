Salons nautiques en Floride : bateaux, art et démesure

La Floride est depuis longtemps « la capitale mondiale du nautisme de loisir ». Dix-neuf salons nautiques sont organisés chaque année dans le Sunshine State, et fin 2022 la barre du million de bateaux de plaisance enregistrés a été atteinte, un record.

Le plus important salon nautique au monde, le Fort Lauderdale Boat Show se déroule annuellement (25-29 0ctobre 2023) avec un impact économique de 1,79 milliard US Dollars pour l’état de Floride, 950 millions US Dollars de vente, 1.300 bateaux exposés et 110.000 visiteurs.

Dans sa 54eme année, Miami International Boat Show – Super Yacht a lieu en février avec un impact économique local de 1,34 milliard de US Dollars, 642 millions de US Dollars de vente, 1.000 bateaux et 100.000 visiteurs.

Enfin, le 41eme Palm Beach International Boat Show – Super Yacht présentera du 23 au 26 mars 2023 pour plus de 1,2 milliard US Dollars de bateaux et produits nautiques. En 2022, avec 352 bateaux et 55.000 visiteurs, il généra un montant de vente évalué à 725 millions US Dollars.

Par comparaison, le Salon Nautique de Cannes sur 6 jours expose 650 bateaux avec 54.000 visiteurs pour des retombées estimées à 85 millions US Dollars ; le Salon Nautique de Paris exposa 273 bateaux sur 9 jours en 2022 pour 200.000 visiteurs.

Les salons floridiens offrent une totale expérience pour découvrir tout ce qui va sur l’eau, pour tous les budgets et sans exception : fabricants, revendeurs, accessoires nautiques, nouveautés électroniques, moteurs, radars, sonars jusqu’au linge de bord, casquettes et porte-clés…

Rien de plus normal pour un salon nautique !

Mais l’expérience se poursuit avec des dizaines de séminaires sur la pêche, la réglementation, la sécurité nautique et la protection de l’environnement, une Aquazone zone aquatique de démonstration (paddle, surf, kayak et bateaux de sauvetage), des événements culinaires avec chefs célèbres sans oublier de nombreuses soirées chics.

De plus, chacun de ces salons s’associe avec une foire d’art organisée aux mêmes dates : le Art Wynwood pour le Miami International Boat Show, le Palm Beach Modern + Contemporary art fair et un Concours de voitures de luxe pour le Fort Lauderdale Boat Show, afin d’offrir aux visiteurs un parcours artistique complémentaire.

L’exposition Super Yacht, certainement la plus spectaculaire à chaque salon, regroupe des yachts ou Méga Yachts (plus de 100 mètres) d’un luxe de technologie, innovation, design et décoration incomparable, à des prix astronomiques.

Parmi les plus incroyables Méga Yachts se trouve « Ahpo » du constructeur allemand Lürssen, d’une longueur de 115,10 mètres, il est à la vente pour 350 millions US Dollars.

A son bord : salle de gymnastique, salon esthétique, salle de cinéma, piscine, ascenseur, sauna, Beach club, salon de musique et piste d’hélicoptère.

Trois bateaux l’accompagnent, et il emporte jet-ski, vélo, voilier, seabob, windsurf, ski nautique et matériel de plongée.

Son actuel propriétaire, chinois-jamaïcain, d’origine modeste, est une success-story ; il a débuté en travaillant l’été à nettoyer le moteur de bateaux de croisière avant de faire fortune dans la finance et s’offrir un des plus beaux yachts au monde.

L’autre centre d’intérêt est le Super yacht « Kismet » du même constructeur, et d’une longueur de 95,20 mètres.

Décoré comme un hôtel 5* Luxe avec marbre noir, onyx, bois exotique, cuir et tissu fait main pour un équipage de 28 membres au service de 16 passagers, il appartient à un homme d’affaires américain-pakistanais résidant en Floride.

D’une valeur de 200 millions US Dollars, il peut être loué en charter pour 1,2 millions US Dollars par semaine (nourriture, carburant et frais de dock en sus).

Les français ne sont pas en reste, le groupe Bénéteau, créée en 1884, est premier constructeur en Europe et l’un des plus importants au monde, avec une production de 9000 navires par an regroupant 180 modèles de bateaux moteurs, voiliers monocoque et catamaran reconnus pour leur ligne superbe et leur performance.

Des bateaux de cette envergure et à ces prix sont bien sur exceptionnels.

Une étude récente a relevé que 95% des bateaux en Floride ont une taille inferieure à 8 mètres, sont fabriqués aux USA par de petites entreprises et leur propriétaire sont des foyers fiscaux équivalent ou inférieur à 75.000 US Dollars par an.

Veronika Pozmentier

