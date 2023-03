Concours de poésie pour les élèves français, francophiles et francophones de la Côte Ouest des USA

Quel est le lien entre préservation et la protection du patrimoine, la poésie, la France et les Etats-Unis, ainsi que la zone du Pacifique ? Ne cherchez plus et allez faire un tour sur le site de la French Heritage Society ! Cette association à but non lucratif, a par exemple levé plus de 2.5 millions de dollars pour le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ces francophiles convaincus sont de fervents défenseurs de la culture et de l’héritage français à travers tous les Etats-Unis et également sur tout le territoire francais.

Nous nous sommes entretenu avec Thomas Célérier, Membre du Board de la French Heritage Society (FHS), au sein de son Chapitre de la Californie du Nord, à propos de l’édition inaugurale du Concours de Poésie French Heritage Society lancé cette année par l’organisation.

Thomas Célérier, comment d é cririez-vous la Fren ch Heritage Society et son action et impact en quelques mots?

La French Heritage Society, qui a fêté ses 40 ans l’année dernière, est une organisation américaine à but non lucratif, créée en 1982, qui comprend 10 chapitres aux États-Unis et un en France. A travers nos activités et notre programme éducatif, nous nous consacrons à la préservation, la restauration et la promotion du patrimoine français aux États-Unis et en France (matériel et immatériel).

Notre mission est de veiller à ce que les trésors du patrimoine architectural et culturel français survivent pour les générations futures, à travers :

La préservation du patrimoine architectural et culturel français en collectant des fonds pour la restauration, la préservation et les subventions culturelles.

La transmission et la sauvegarde des savoir-faire, des connaissances et l’amour du patrimoine grâce à la mise en place de programmes éducatifs transatlantiques destinés aux étudiants, architectes, artisans, connaisseurs d’art et collectionneurs.

Les actions de support à l’amitié et aux échanges interculturels des deux côtés de l’Atlantique.

Ainsi, par exemple,plus de 2.5 millions de dollars ont été collectés et donnés pour la restauration de Notre-Dame de Paris, d’autres fonds consacrés à la réouverture de la Bibliothèque Nationale Richelieu, ainsi qu’à la préservation de nombreux monuments et lieux emblématiques du patrimoine français, en France et aux Etats-Unis. Nous permettons aussi chaque année à de nombreux stagiaires d’effectuer des séjours en France et aux USA dans le cadre de nos activités, au sein de musées, fondations ou d’établissements historiques.

Merci pour ces précisions ! Parlez-nous maintenant du premier concours de poésie destiné aux élèves français, francophiles et francophones de la côte ouest des Etats-Unis et de la zone Pacifique?

Oui, tout à fait ! Dori Bonn, Chairman de notre Chapitre Californie du Nord FHS et moi-même, avec les équipes de notre Chapitre organisons un Concours de Poésie 2023, à destination des écoles françaises, de français, et des élèves français, francophones et francophiles des circonscriptions consulaires de l’Ouest Américain (Californie, l’Arizona, le Nevada, Le Colorado, le Nouveau Mexique, ainsi que l’Alaska, Hawaii, l’Idaho, le Montana, l’Oregon, l’Utah, Washington, le Wyoming, et les îles du Pacifique sous juridiction américaine, Guam et Samoa, la Polynvsie et Wallis et Futuna).

Dans ce cadre, nous souhaitons proposer aux écoles et aux élèves de participer à ce concours ! Les inscriptions et participation sont libres et plusieurs prix seront destinés aux élèves, ainsi qu’à leurs classes et professeurs de français, pour participation au concours, et en cas de sélection, pour une remise prix.

Les catégories sont ouvertes aux élèves de maternelle, primaire, collège et lycée, et leurs niveaux équivalents des sections et classes de français au sein des établissements américains. Il y aura plusieurs prix pour chaque catégorie !

Les soumissions de projet (poèmes en vers ou en prose, en français) seront ouvertes à partir du 1er mars 2023 jusqu’au 30 avril 2023, pour une remise de prix en mai 2023, qui se déroulera à San Francisco (avec possibilité d’accommodation en visio-conférence si besoin).

Plusieurs écoles de San Diego à Seattle ont déjà exprimé leur intérêt pour la participation de leurs classes et leurs élèves de français, et nous espérons que cette communication suscitera encore plus de vocations auprès des parents de nos jeunes poètes et de nos jeunes poètes eux-mêmes. N’hésitez donc pas à en parler autour de vous, avec les écoles et établissements, qui seront également reconnus lors de la remise des prix !

Concernant le jury du concours, nous sommes deja 10 membres, et terminons sa composition actuellement ! Il compte déjà de nombreux professeurs de français aux USA et en France, ainsi que des mécènes, des poètes locaux et des membres de FHS. Nous sommes également en contact avec une maison d’édition, ainsi que l’AMOPA, l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques. N’hésitez pas à nous contacter si vous etes interessé!

Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle initiative en 2023 dans le cadre du développement des activités de FHS, en soutien à la Poésie et à la Francophonie. D’ailleurs nous espérons pouvoir élargir ce concours à des horizons plus large dès 2024 !

Dites-nous comment y participer ?

Rien de plus simple ! Dès le 1er mars 2023, ou même avant pour les poètes en herbe, et ce jusqu’au 30 avril 2023, merci de soumettre vos travaux (en français) en remplissant bien toutes les informations demandées via le formulaire suivant :

Et pour toute question concernant le concours, voici un lien qui va à notre équipe FHS

Au plaisir de lire, au sein de nos commissions de jury, les travaux de nos jeunes artistes poètes.

Bonne chance à toutes et tous et longue vie au Concours de Poésie FHS en 2023 et au delà !

PUBLICITE :