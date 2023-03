L’EFAM a pour projet de créer un collège français à Miami !

Voici une grande nouvelle : l’EFAM (École Franco-Américaine de Miami) compte créer à Little Havana un troisième campus avec une ouverture prévue à la rentrée 2026 (elle en a déjà un au sud et un au nord de Miami) qui comprendra également un niveau d’école élémentaire mais, grande nouvelle pour les francophones… il y aura aussi un collège ! Pierre-Jean Picot, administrateur de l’EFAM (qui est une école privée), nous en dit plus sur ce projet qui est évoqué depuis bien longtemps, mais pour la première fois officiellement ! « C’est toujours à l’état de projet, mais c’est vrai que désormais nous en parlons publiquement sur notre site internet, donc oui le projet avance. Au départ, c’était une idée de Lena Mc Lorin, la fondatrice de l’EFAM qui avec l’équipe avait acheté ce terrain au nord de Little Havana, dans un quartier assez proche de l’autoroute Dolphin Expressway ; de mémoire c’était à la fin de l’année 2016. Nous avions engagé un architecte et il existait un dispositif financier gouvernemental dont nous comptions bénéficier pour créer un lycée, mais ce mécanisme avait été arrêté avant que notre dossier soit examiné. Le projet avait alors été remis en question, puis ensuite est arrivée la période de la Covid, et l’impossibilité de voir très loin dans l’avenir. Enfin, durant l’été 2022 nous avons repris ce projet mais différemment. Nous allons rénover les bâtiments et nous disposons d’un espace pour créer un bâtiment supplémentaire. Le projet en cours est de créer une structure qui puisse accueillir environ 250 élèves, scolarisés de la grande section de maternelle jusqu’à la 4e et peut-être la troisième. Ainsi nous aurions un troisième campus entre les deux existants, ce qui faciliterait la vie d’un grand nombre de familles. » La création d’un collège privé à Miami est donc une grande nouvelle, puisqu’il y en a dans la plupart des grandes villes américaines et, vu que Miami est désormais considérée comme la plus grande porte d’entrée des expatriés en Amérique (aussi bien Québécois que Français, par exemple), cette création est très attendue. Pour résumer, ce qui y sera proposé : « Le meilleur de l’éducation française et de le l’éducation américaine, notamment avec toutes les activités extrascolaires, le sport et les arts… »

Cela va sans dire, si vous ou votre entreprise comptez soutenir financièrement une bonne cause… on peut imaginer que vous serez bien accueillis ! L’EFAM a d’ailleurs d’autres projets d’expansions sur ses deux autres campus, qui sont évoqués ici : www.efamgala.org/projects

