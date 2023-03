Les Festivals à Miami et en Floride en Avril 2023

Festivals de poésie à Miami, de musique à Palm Beach ou à Fort Lauderdale, du vin et de cuisine à Pinecrest, Hollywood ou Boca Raton, tournoi de polo à Miami Beach, show aérien à Fort Lauderdale et Saint-Augustine, Gay Pride à Miami Beach… les festivals fleurissent un peu partout en Floride en avril, et il y en a vraiment pour tous les goûts !

Les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma) sont dans notre rubrique agenda.

– Du 24 mars au 2 avril à Sarasota : Sarasota Film Festival. www.sarasotafilmfestival.com

– Du 26 mars et 21 mai à Aventura : Miami International Piano Festival. Plusieurs concerts de piano avec différents artistes internationaux. www.miamipianofest.com

– Du 28 mars au 2 avril à Lakeland : Sun’n Fun Aerospace Expo. Show aérien près d’Orlando. www.flysnf.org

– Du 31 mars au 1er avril à Perry : Florida State Bluegrass Festival. www.floridastatebluegrass.com

– Du 31 mars au 2 avril à Jacksonville Beach : Springing the Blues Festival. Festival de cuisine avec concours de chili. www.springingtheblues.com

– Du 31 mars au 29 avril à Coral Gables : Book & Lyrics. Théâtre musical pour jeunes publics. www.actorsplayhouse.org

– Le 1er avril à Pinecrest : Pinecrest Gardens Chili Cook Off. Festival de cuisine avec musique country et danse. www.pinecrestgardens.org

– Les 1er et 2 avril à Fort Lauderdale : International Orchid & Garden Festival. Festival d’orchidées. www.bonnethouse.org

– Les 1er et 2 avril à Hollywood Beach : Savor Soflo festival. Festival culinaire et artistique. www.savorsoflo.com

– Les 1er et 2 avril à Dania Beach : Dania Beach Arts and Seafood Celebration. Festival autour des fruits de mer. www.daniabeachartsandseafoodcelebration.com

– Les 1er et 2 avril à Saint-Augustine : Old Town Art Show. Festival d’art. www.holidayartshows.com

– Les 1er et 2 avril à Sarasota : Sarasota Fine Art Show. Festival d’art. www.artsandeducationinc.org

– Les 1er et 2 avril à Cedar Key : Old Florida Celebration of the Arts. Festival d’art.

www.cedarkeyartsfestival.com

– Du 1er au 16 avril à Miami Beach : Miami Beach Pride. Évènement LGBT. www.miamibeachpride.com

– Du 1er au 30 avril à Miami : O, Miami poetry Festival. Festival de la poésie. www.omiami.org/poetry-festival

– Jusqu’au 2 avril à Wellington (Palm Beach) : Winter Equestrian Festival. Festival et tournois d’équitation www.pbiec.com

– Les 7 et 8 avril à Sebring : Florida’s Fizziest Festival. Festival du Soda. www.sebringsodafest.com

– Du 7 au 23 avril à St Pete-Clearwater : Pier 60 SugarSand Festival. Concours de châteaux de sable. www.sugarsandfestival.com

– Le 8 avril à Palm Beach : Palm Beach International Jazz Festival. Festival de Jazz. www.kravis.org

– Du 8 au 29 avril à Tampa : The Tampa Bay Blueberry Festival. Festival des myrtilles à la ferme Keel. www.keelfarms.com

– Du 14 au 16 avril à St Petersburg : Tampa Bay Blues Festival. Festival de musique blues. www.tampabaybluesfest.com

– Du 14 au 16 avril à Delray Beach : Delray Affair. Foire de rue. www.delrayaffair.com

– Du 14 au 16 avril à Fort Lauderdale Beach : Tortuga Music Festival. Grand festival de musique américaine sur la plage avec des dizaines de chanteurs dont cette année Kenny Chesney, Shania Twain et Eric Church. www.tortugamusicfestival.com

– Le 15 avril à Belle Glade : Black Gold Jubilee. Fête locale. www.blackgoldjubilee.org

– Du 19 au 22 avril à Pompano Beach : Seminar and Safety Trials. Évènement annuel d’apprentissage de la moto de police au profit des « Concerns of Police Survivors » (C.O.P.S.). www.southeastpolice.com

– Du 19 au 23 avril à Panama City Beach : Seabreeze Jazz Festival. www.seabreezejazzfestival.com

– Le 20 avril à Miami : Kaya Fest. Festival de musique à Bayfront Park. www.miamiandbeaches.com

– Du 20 au 23 avril à Miami Beach : Miami Beach Polo World Cup. Tournoi de Polo sur la plage réunissant 8 équipes internationales et plus de 120 chevaux. www.miamipolocup.com

– Du 20 au 30 avril à Miami : OUTshine LGBT Film Festival. Festival du film LGBT. www.mifofilm.com

– Le 21 avril à Fort Lauderdale : Las Olas Wine and Food Festival. Le fameux festival de gastronomie sur Las Olas. www.lasolaswff.com

– Le 21 avril à Tampa : 98 Rockfest. Festival de musique Rock. www.amaliearena.com

– Du 21 au 23 avril à Sarasota : Suncoast Boat Show. www.suncoastboatshow.com

– Du 21 au 23 avril à Pompano : Pompano Beach Seafood Festival. Festival culinaire avec aussi des groupes de musique. www.pompanobeachseafoodfestival.com

– Du 21 au 23 avril à Tampa : Tampa Bay Caribbean Carnival. Festival Caribéen. www.tampabaycaribbeancarnival.com

– Le 22 avril à Doral : Irie Jungke Craft Beer Festival. Festival de la bière. www.trippinganimals.com

– Les 22 au 23 avril à Venice : Venice Shark Tooth Festival. www.venicesharkstoothfestival.com

– Du 28 au 30 avril à Miami : SoFlo Cake & Candy Expo. www.soflocakeandcandyexpo.com

– Le 29 avril à Tampa : Tampa Bay Dragonboat Festival. Festival du bateau avec régate. www.panamdragonboat.com

– Les 29 et 30 avril à Fort Lauderdale : Fort Lauderdale Air Show. Festival aérien. www.fortlauderdaleairshow.com

– Les 29 et 30 avril à Brooksville : Brooksville Blueberry Festival. Festival des myrtilles. www.brooksvilleblueberryfestival.com

– Les 29 et 30 avril à Boca Raton : Boca Bacchanal. Festival vin & gastronomie. www.bocabacchanal.com

– Les 29 et 30 avril à Mont Dora : Annual Mount Dora Blueberry Festival. Festival des myrtilles. www.mountdorablueberryfestival.com

– Le 30 avril à St Augustine : Taste of St Augustine. Festival culinaire. www.visitstaugustine.com

– Le 30 avril à West Pam Beach : Sweet Corn Fiestal. Festival célébrant le maïs. www.facebook.com

Voir aussi en avril nos articles sur ces événements majeurs :

– L’Open de Tennis de Miami revient en mars et avril 2023 au Hard Rock Stadium

– Les Fêtes de Pâques en Sud Floride (cérémonies religieuses et chasses aux œufs !)

– Le pirate Festival de Fort Lauderdale

– Gala des EFAM (écoles françaises) de Miami avec concert de Cécile Mc Lorin Salvant