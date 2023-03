Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Avril 2023

Une expo de peinture à Miami ? Une comédie musicale à Palm Beach ? Un concours de châteaux de sable dans les Keys ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois d’avril 2023 !

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Avril nos articles sur ces événements majeurs :

Jusqu’au 2 avril :

Miami Open

Le grand tournoi de tennis de Miami se termine en ce début de mois au :

Hard Rock Stadium

347 Don Shula Drive, Miami Gardens, FL 33056

www.miamiopen.com

Le 2 avril :

Pickleball Slam

Voici le premier Pickleball Slam mettant en vedette les légendes du tennis Andre Agassi, Michael Chang, John McEnroe et Andy Roddick en compétition pour une bourse de 1 million de dollars. L’événement sera télévisé en direct exclusivement sur ESPN

Hard Rock Live At The Seminole Hard Rock Hotel & Casino

1 SEMINOLE WAY – HOLLYWOOD, FL 33314

www. seminolehardrockhollywood.com/ events/pickleball-slam

Du 9 mars au 11 février 2024 :

Kusama: Love is calling

« L’immersion dans l’art » est à la mode, et ce n’est pas une nouveauté non plus avec les œuvres de Yayoi Kusama. Ici il s’agit d’une pièce dans laquelle vous entrez, et vous vous retrouvez « immergé » entre les tentacules colorées de l’artiste japonaise et… votre propre réflection sur divers miroirs. C’est gratuit pour les visiteurs (payants) du :

Pérez Art Museum Miami

1103 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

www.pamm.org/en/exhibition/yayoi-kusama-love-is-calling/

Du 31 mars au 2 avril :

Miami NFT Week

Rappelons ce dont il s’agit pour ceux qui ne connaissent pas : NFT en français ça se dit « JNF » : Jeton non-fongible. Ca désigne un fichier numérique unique, ce qui permet de le vendre. Par exemple un tableau réalisé de manière électronique, vous pouvez le copier (légalement ou illégalement), mais la première version réalisée est ainsi la propriété d’une personne. Qui peut donc le vendre, alors qu’avant ça n’aurait pas eu de sens.

www.miaminftweek.com

Du 23 mars au 23 avril :

Croce Taravella : Urban Contractions

Une expo consacrée au peintre italien et à ses fresques urbaines.

11HH Art Gallery

2200 Biscayne Blvd – Miami

www.11hh.gallery

Jusqu’au 11 juin :

Isabelle de Borchgrave and the World of Frida Kahlo

Isabelle de Borchgrave est connue pour créer de superbes répliques en papier de vêtements historiques qu’on trouve dans des peintures européennes et des collections de mode. Cette exposition se concentrera sur sa dernière création, une collection audacieuse et lumineuse qui réinterprète les vrais vêtements de l’artiste mexicaine Frida Kahlo en papier et peinture.

Naples Art Institute

585 Park St. – Naples, FL 34102

www.naplesart.org

Les 1er et 2 avril :

Islamorada Florida Keys Island Fest

Une centaine d’artistes présents, musique, cuisine, voitures ancienne et grand concours de châteaux de sable !

www.islamoradachamber.com/ island-fest/

Les 1er et 2 avril :

Orchid & Garden Festival

Ce festival international (14e édition) accueille les passionnés d’orchidées et les amoureux des plantes pour découvrir – et acheter – des variétés diverses, colorées et parfumées d’orchidées, de plantes tropicales, d’herbes et d’arbres fruitiers vendus par des vendeurs locaux et internationaux de Thaïlande, de Malaisie, d’Équateur et d’Hawaï. Ca se déroule dans le beau cadre de :

Bonnet House Museum & Gardens

900 N BIRCH RD – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.bonnethouse.org/ events/category/orchid- festival/list/

Le 1er avril :

Requiem de Fauré et Stabat Mater de Pergolesi

Ne manquez pas cette occasion rare d’entendre ces deux œuvres vocales très appréciées interprétées ensemble dans le même programme ! Joignez-vous aux Florida Singing Sons et aux invités qui présentent le Requiem de Faure avec petit orchestre et orgue, suivi du Stabat Mater de Pergolesi avec des chanteurs et musiciens professionnels invités.

FIRST PRESBYTERIAN CHURCH OF FORT LAUDERDALE, 401 SOUTHEAST 15TH AVENUE

FORT LAUDERDALE, FL 33301

www.eventbrite.com/e/ faures-requiem-and-pergolesis- stabat-mater-tickets- 536146658087

Du 25 mars au 9 avril :

Disney’s Mary Poppins

La nounou presque parfaite préférée de tous monte sur scène dans cette aventure musicale Supercalifragilisticexpialidoc ious.

Broward Center for the Performing Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/slow-burn- theatre-mary-poppins

Du 9 mars au 1er avril :

INFAMOUS THE SHOW!

Mystère et intrigue sous le chapiteau du Spiegel :. Les Australiens présentent leur spectacle burlesque scandaleux plein d’actes de cirque épicés, de danses risquées et de comédies audacieuses dans le sud de la Floride.

BROWARD MALL

8000 W BROWARD BLVD – PLANTATION, FL 33388

www.visitbrowardmall.com/ event/infamous-the-show/

Du 1er au 16 avril :

Miami Beach Pride

L’une des plus grande LGBTQ+ pride des USA, avec l’événement principal étant le Pride Festival les 15 et 16 avril, avec de multiples scènes, et la parade le dimanche 16 avril entre les 5th et la 15th St.

www.miamibeachpride. com

Du 20 au 30 avril :

OUTshine Film Festival

25e édition de ce festival du film LGBT dans plusieurs endroits et cinémas de Fort Lauderdale et Miami.

www.outshinefilm.com

Le vendredi soir :

Sunset Paddle Tour à Oleta

Il y a bien des tours de Paddle d’organisés dans les rivières du sud Floride, y compris au coucher de soleil. Notons aujourd’hui celui-ci, chaque vendredi soir dans le beau State Parc d’Oleta (entre Miami et Aventura).

3400 NE 163rd St., North Miami Beach, FL 33160

Du 5 au 26 avril :

Films à Miami Beach

Comme chaque mois jusqu’en mai, il y a des projections de films gratuites en plein air le mercredi soir à 20h sur le mur du New World Symphony : 500 17th Street Miami Beach, FL 33139.

Le 5 avril : Ludi

Le 12 avril : A Chance Encounter

Le 19 avril : Jurassic World Dominion

Le 26 avril : The Fabelmans

www.nws.edu/events- tickets/wallcast-concerts-and- park-events/

Le 8 avril :

Supercar Saturdays

Comme chaque deuxième samedi du mois, les amateurs de voitures apprécieront :

Supercar Saturdays Florida

THE SHOPS AT PEMBROKE GARDENS

527 SW 145TH TERRACE – PEMBROKE PINES, FL 33027

www.facebook.com/ supercarsaturdaysflorida/

Du 8 avril au 6 mai :

Out in the Tropics Festival

Festival d’arts LGBTQ à Miami et Miami Beach.

www.fundarte.us/current- season/

Le 9 avril :

Celebrating David Bowie

Tournée à travers l’Amérique en l’honneur du légendaire David Bowie. La prochaine version de la tournée Celebrating David Bowie.

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.celebratingdavidbowie. com

Le 12 avril :

Etienne Charles and Traces

C’est la cinquième édition des Jazz Séries au Faena, et ce jour d’avril ce sera le trompettiste originaire de Trinidad Etienne Chalres qui sera sur scène

FAENA THEATER

3201 Collins Ave., Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/faena-jazz-series- concert-with-etienne-charles- traces

Le 13 avril :

La Dame Blanche

C’est l’autre nom de la flûtiste, percussionniste et chanteuse Yaite Ramos Rodriguez qui donne ici un concert gratuit. Sa musique fusionne AfroCuban rumba, hip hop, reggae, et jazz. Elle est la fille du tromboniste Jesus “Aguaje” Ramos, qui était le directeur du légendaire Buena Vista Social Club. Yaite a ensuite été habiter à Paris où elle a travaillé avec des groupes connus, avant de se lancer elle même !

7275 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/la-dame-blanche/

Les 13 et 15 avril :

Tosca par le Florida Grand Opera

À la fois thriller politique et romance intemporelle, Tosca de Puccini est une histoire de courage, de patriotisme et d’amour désintéressé face à la tyrannie, sur l’une des partitions les plus appréciées de tout l’opéra.

Broward Center Au Rene

201 SW 5TH AVE

FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/tosca

Du 13 au 15 avril :

Barrett-Jackson Auto Auction

La vente aux enchères d’automobiles Barrett-Jackson est l’un des plus beaux événements de voitures de collection au monde – et un moment d’adrénaline pour tous ! West Palm Beach est l’une des quatre étapes de ce roadshow exclusif, et chaque vente aux enchères est diffusée à l’échelle internationale auprès d’un public de millions de personnes.

Expo Center, South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boulevard, West Palm Beach, FL 33411

www.barrett-jackson. com/Events/Event/Home/ PalmBeach-2019/4f467e18-43ad- 4583-b3f6-e57ecc1c1e92

Du 14 au 16 avril :

DELRAY AFFAIR

Une grande foire de rue aux arts et artisanats, qui célèbre sa 61e édition, sur 12 blocs de :

Downtown Atlantic Avenue, Delray Beach, FL 33483

www.delrayaffair.com

Les 15 et 16 avril :

Show aérien de Key West

Et ce sera en présence des Blue Angels, le tout au départ de la base navale de Key West. Ce sera aussi le 200e anniversaire de la présence de la Navy sur l’île ! C’est à partir de 10h, parking gratuit à Boca Chica Field.

www.airshowkeywest.com

Le 16 avril :

Yom Hashoah

Commémoration de la Shoah à 18h au :

Mémorial de l’Holocauste

1933 Meridian Ave., Miami Beach, FL 33139

www.holocaustmemorialmiamibeach. org

Le 20 avril :

New World Symphony Fellows live on Lincoln Road

Le 3e jeudi du mois de 18h à 20h New World Symphony offre un concert gratuit avec de la musique classique et populaire au programme.

Euclid Oval – 700 Lincoln Road, Miami Beach, FL 33139

www.lincolnrd.com

Les 20 et 21 avril :

eMerge Americas

Découvrez les tendances et technologies émergentes des entreprises techs les plus innovantes au monde à eMerge Americas. Cet événement réunit des chefs d’entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs, des responsables gouvernementaux, des innovateurs et les esprits les plus brillants du monde entier pour discuter des technologies qui changent nos vies.

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

www.emergeamericas.com

Du 20 au 23 avril :

Beach Polo World Cup

L’une des plus grandes compétitions de polo au monde, cet événement de quatre jours accueille une combinaison fastueuse de matchs de polo, de mode et de fêtes. Que vous soyez passionné de polo ou que vous vouliez simplement vivre quelque chose d’unique, vous devriez marquer votre calendrier pour les compétitions et événements quotidiens qui se déroulent sur le sable de South Beach entre les 21e et 22e rues près de Collins Park.

www.miamipolocup.com

Le 22 avril :

Earth Day

Célébrez la Journée de la Terre à Frost Science en apprenant tout sur la puissance du Soleil et comment vous pouvez aider à protéger notre Terre ! La célébration de cette année propose une gamme d’activités amusantes qui incluent de aire de l’artisanat avec l’équipe éducative de Frost Science, apprendre comment FPL imagine un avenir meilleur grâce à l’énergie solaire etc… De 11h à 16h au :

FROST MUSEUM OF SCIENCE

1101 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.frostscience.org/ event/earth-day-2023- presented-by-fpl-solarnow/

Le 23 avril :

Arts Ballet Theater of Florida

Conclusion des célébrations de son 25e anniversaire par la troupe, en réunissant des artistes internationaux invités et en présentant un répertoire nouveau et ancien, notamment Double Staff de Nebrada, Taiko, des extraits de Le Corsaire et Firebird de Stravinsky…

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.artsballettheatre. org

Du 23 au 30 avril :

Fleet Week Port Everglades

Quatre navires et des centaines de marins se rendront à Port Everglades (Fort Lauderdale) du 23 au 30 avril pour la 31e semaine annuelle « Fête de la flotte ». Les quatre navires seront de différentes classes et offriront une formidable opportunité aux résidents du sud de la Floride d’en apprendre davantage sur la marine, de voir la technologie qui maintient la supériorité de la mer et de rencontrer les militaires qui aident à défendre la nation. Les visites des navires sont prévues du lundi au samedi, du 24 au 29 avril, et toutes les visites sont gratuites. Les visiteurs souhaitant voir les navires doivent s’inscrire via un portail à l’adresse www.browardnavydaysinc. org/ship-tours. Les inscriptions ouvriront le 3 avril et devraient se remplir rapidement. Des informations sur les événements et les activités peuvent être trouvées en visitant https://browardnavydaysinc.org ou sur Facebook à www.facebook.com/ FleetWeekPortEverglades.

Le 26 avril :

AEW Dynamite & Rampage

C’est de la lutte (« catch ») et c’est la première fois que ce show vient dans le coin !

FLA Live Arena

1 PANTHER PKWY – SUNRISE, FL 33323

www.flalivearena.com/ events/detail/all-elite- wrestling

Le 29 avril :

Seraphic Fire

Concert du 20e anniversaire du célèbre ensemble vocal de Miami, avec au programme :

Shawn Crouch: The Road from Hiroshima

Sydney Guillaume: New Commission

Alvaro Bermudez: Danzas del Silencio*

Tawnie Olson: Beloved of the Sky**

Thomas Tallis: Spem in alium

En spectacle à :

– 27 avril : Naples

– 28 avril : Coral Gables (Little Flower)

– 29 avril : Fort Lauderdale

– 30 avril : Boca Raton

www.seraphicfire.my. salesforce-sites.com/ticket/#/ events/a0S2M00000Mzv9oUAB

Les 29 et 30 avril :

Miami City Ballet : West Side Story

Que ce soit sur scène ou à l’écran, la musique, la danse et le drame de West Side Story ne déçoivent jamais. En 1995, Jerome Robbins a adapté sa comédie musicale à succès en une suite de danses brillamment théâtrale. Délectez-vous de l’énergie des Sharks et des Jets dansants et chantants alors qu’ils s’affrontent au gymnase de l’école et finissent par – tragiquement – descendre dans les rues. Vibrez avec les tendres amants Tony et Maria !

Broward Center Au Rene

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.miamicityballet. org/home/westsidestory

Le 30 avril :

Carmen par Balletto di Milano

L’histoire écrite par Mérimée, transformée en opéra par Bizet et ici sous forme de ballet par le Balletto di Milano sur la scène de :

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.browardcenter.org/ events/detail/carmen-balleto- di-milano

Le 30 avril :

5TH SUNDAYS GOSPEL

Voici un événement récurrent… mais pas souvent vu qu’il se déroule tous les cinquième dimanche du mois !

Et ce dimanche 30 avril ce sera Eddie Howard qui sera la vedette !

ALI CULTURAL ARTS 353 DR MARTIN LUTHER KING BLVD

POMPANO BEACH, FL 33060

www.pompanobeacharts. org/events/fifth-sundays

Du 29 avril au 2 mai :

Le Barbier de Séville

C’est le Florida Grand Opera qui va présenter sa version de cet opéra comique classique, sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/florida- grand-opera/the-barber-of- seville/

Les 29 et 30 avril :

BOCA BACCHANAL

Avec des enchères au profit de la Boca Raton Historical Society, Boca Bacchanal sera de retour pour deux délicieuses nuits les 29 et 30 avril 2023. Ce week-end unique en son genre de dîners délicieux met en vedette des chefs renommés du sud de la Floride et des vignerons internationaux dans une atmosphère magnifique.

Downtown Boca Raton, Boca Raton, FL

www.bocabacchanal.com

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Du 29 mars au 9 avril :

WICKED

Du 31 mars au 2 avril :

Ballet Palm Beach Presents A Midsummer Night’s Dream

Le 10 avril :

Rhythm India: Bollywood & Beyond

Le 13 avril :

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox: Life In The Past Lane Tour

Le 16 avril :

Palm Beach Symphony Presents Joshua Bell, Mendelssohn & Beethoven…

Du 21 au 23 avril :

Miami City Ballet Presents Fresh & Fierce

Le 23 avril :

Mames Babegenush

Du 26 au 30 avril :

THE LIFE AND TIMES OF THE TEMPTATIONS

