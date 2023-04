Mia Schoen, encore une jeune française tuée par un chauffard en Floride

Une jeune française, Mia Schoen, 17 ans, résidant à Pompano Beach (près de Fort Lauderdale), a été tuée par un chauffard alors qu’elle visitait avec des amis la ville touristique de Tarpon Springs, sur la côte ouest de la Floride. Mardi 28 mars au matin, Mia a quitté son hôtel pour se rendre à une station service afin d’acheter à manger. En traversant un passage pour piétons elle a été renversée par un pickup Toyota Tundra couleur argent datant de la période 2014-2017, et qui s’est enfui, comme il a été rapporté par la police de la ville. « Ca a été si violent qu’elle est morte sur le coup et n’a pas souffert, Dieu merci », dit sa maman, Karine, sur Facebook. « Nous avons le cœur brisé. Je veux qu’on retrouve la personne horrible qui a fait ça et qui ne s’est pas même arrêtée. Cette personne doit être apportée à la justice. » Chacun peut imaginer la peine immense de la famille et des proches de Mia.

Mia était née à Baltimore mais elle toujours vécu en Floride. Elle a eu son bac l’année dernière à l’âge de 16 ans en candidate libre et elle avait trouvé un job au restaurant Offerdahl’s de Pompano. « Mia voulait sauver la planète, elle les avait sensibilisé à l’écologie !« , raconte sa maman. « Après sa mort ils ont fait le vœu de convertir tout tout ce qui pouvait être recyclable. Elle a eu un impact du haut de ses 17 ans. Elle ne supportait pas le gaspillage, elle donnait les invendus aux sans-domiciles. Elle adorait les animaux, elle avait deux chiens. Son grand rêve c’était d’aller ouvrir un refuge pour la vie sauvage au Costa Rica – là où vivent son père et sa sœur – pour aider les animaux sauvages dans la jungle. Elle voulait se lancer dans des études pour ça, elle voulait sauver la planète, elle se sacrifiait, elle avait un cœur immense.«

Il faut absolument prévenir les nouveaux arrivants aux Etats-Unis, notamment en sud Floride, de la dangerosité sur les routes, en particulier pour les personnes les plus vulnérables que sont les piétons ou les cyclistes. En effet, les « hit-and-runs » (chauffards qui s’enfuient) se produisent constamment, et la police a bien du mal à retrouver les criminels, surtout quand ça se passe en soirée, quand il n’y a pas de témoins et que la luminosité est souvent trop faible pour que les plaques minéralogiques soient convenablement filmées.

Le 30 octobre dernier, c’est une autre française, Justine Avenet, 24 ans, qui était tuée alors qu’elle circulait à vélo sur Biscayne à Miami. A notre connaissance le chauffard n’a toujours pas été retrouvé.

Une célébration de la vie de Mia Schoen est organisée le 15 avril de 11h à 17h au Pompano Beach Community Park – shelter C2 situé sur Federal Hway entre les tennis et l’aire de jeux.

Une cagnotte GoFundMe a été lancée par Isabelle, une amie de la maman de Mia :

www.gofundme.com/f/mia-remembering-and-celebrating-her-life?member=25997389

Les personnes qui auraient des informations sur l’accident sont invitées à contacter Cpl. John Gibson ou Officer Steve Gassen au 727-938-2849.

