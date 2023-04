Les Festivals à Miami et en Floride en mai 2023

Festivals d’orchidées à Miami, de musique à Palm Beach, à Key West ou à Hollywood, d’art à Boynton Beach, de la bière à Miami, Deerfield Beach ou Orlando, mais aussi conférence sur le Bitcoin à Miami Beach et des évènements autour du grand prix automobile de Miami… le mois de mai 2023 s’annonce encore une fois varié en matière de festivals en Floride !

Les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma) sont dans notre rubrique agenda.

– Du 26 mars et 21 mai à Aventura : Miami International Piano Festival. Plusieurs concerts de piano avec différents artistes internationaux. www.miamipianofest.com

– Du 3 au 7 mai à Panama City Beach : Thunder Beach Motorcycle Rally. www.thunderbeachproductions.com

– Du 4 au 7 mai à Wynwood : Racing Fan Fest Miami. De multiples activités, des spectacles et des performances à l’occasion du grand prix automobile de Miami. www.racingfanfest.com

– Le 5 mai à Delray Beach : First Friday Art Walk. www.downtowndelraybeach.com

– Du 5 au 7 mai à Key West : Key West Songwriters Festival. Festival de musique. www.keywestsongwritersfestival.com

– Du 5 au 7 mai à West Palm Beach : Sunfest. Festival d’art et de musique. www.sunfest.com

– Du 5 au 7 mai à Fernandina Beach : Isle of Eight Flags Shrimp Festival. www.shrimpfestival.com

– Du 5 au 7 mai à Lakeland : Up Up and Away Florida Hot Air Balloon Festival. Festival de montgolfière. www.hotairballoon.com

– Le 6 mai à Miami : Brew & Groove. Festival de la bière avec stand de nourriture et music live. www.allevents.in

– Le 6 mai à Miami Garden : Seafood night Miami Garden. Festival de fruits de mer. www.eventbrite.com

– Le 6 mai à Fort Lauderdale : Brews At The Beach. Festival de la bière sur la plage. www.facebook.com

– Les 6 et 7 mai à Sarasota : Sarasota Craft Festival. www.artfestival.com

– Le 13 mai à Sarasota : Florida Festival Polonaise. www.eventbrite.com

– Le 14 mai à Hollywood : The Art Of Reggae Music Festival. Festival de musique Reggae. www.theartofreggaefestival.com

– Le 14 mai à Fort Lauderdale : Florida Festival Polonaise. www.eventbrite.com

– Le 16 au 22 mai à Miami : Sweetheat Miami. Festival de musique avec DJ. www.sweetheatmiami.com

– Du 17 au 21 mai à Miami : Veritage Miami Craft Beer Tasting. www.veritagemiami.com

– Du 18 au 20 mai à Miami Beach : Bitcoin Conference. Conférence annuelle avec 150 intervenants et plus de 2 000 entreprises présentes. wwww.b.tc/conference

– Du 18 au 21 mai à Daytona Beach : Welcome to Rockville. www.welcometorockvillefestival.com

– Du 19 au 21 mai à Miami : Redland International Orchid Festival. Festival d’orchidées. www.redlandorchidfestival.com

– Le 20 mai à Orlando : Beer Merica and beyond. Festival de la bière www.beermericaorlando.com

– Le 20 mai à Deerfield Beach : Ocean Brews & Blues Craft Beer Festival. www.deerfield-beach.com

– Le 20 mai à Boynton Beach : Boynton Beach May Art Walk. www.boyntonbeachartdistrict.com

– Le 20 mai à Miami : The Haitian Compas Festival. Festival de musique haïtienne à Bayfront Park. www.haitiancompasfestival.com

– Les 20 et 21 mai à Miami : Cuba Nostalgia. Festival de musique cubaine. www.cubanostalgia.org

– Les 20 et 21 mai à Destin : Eco Lionfish Festival. Festival autour du poisson avec dégustations de « Lionfish », démonstrations de pêche. www.emeraldcoastopen.com

– Le 21 mai à Tampa : Food and Folk-Art Festival. Festival de gastronomie et d’art folklorique. www.carrollwoodcenter.org

– Le 21 mai à Sarasota : VeganFest Sarasota. Festival végétalien. www.vegfestexpos.com

– Le 21 mai à Sunrise : Uforia Amor A la musica. Festival de musique latine. www.miaminewtimes.com

– Du 25 au 28 mai à Jacksonville : Jacksonville Jazz Festival. www.jacksonvillejazzfest.com

– Du 25 au 29 mai à Miami Beach : Sizzle Miami 2023 – Free Air. Évènements (LGBT) dans différents lieux de South Beach. www.gaytravel4u.com

– Du 26 au 29 mai à Palm Beach : Home Design and Remodeling Show. Salon de la maison. www.homeshows.net

– Les 27 et 28 mai à Tampa : Sunset Music Festival. Festival de musique. www.smftampa.com

– Les 27 et 28 mai à Miami : Afro Nation, Afro Beats music festival. Festival de musique afrobeats, hip hop, R&B, dancehall, amapiano, afro house… www.usa.afronation.com

– Les 27 et 28 mai à Delray Beach : Annual Downtown Delray Beach Memorial Day Weekend Craft Festival. www.artfestival.com

– Les 27 et 28 mai à Miami Beach : Air & Sea Show And The Musical Explosion. www.usasalute.com

– Le 28 mai à Orlando : Orlando Carnival Downtown. www.orlandocarnivaldowntown.com

– Le 29 mai à Palm Beach : Florida Jerk Festival. Festival caribéen, 20e anniversaire cette année. www.floridajerkfestival.com

– Du 31 mai au 2 juin à Miami Beach : World of Travel Trade & Taste EXPO Miami. Salon sur plusieurs thèmes : tourisme, commerce, gastronomie, culture. www.worldoftravel.tv

