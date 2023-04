Louer une maison ou un condo (appartement) à Orlando et près des parcs d’attractions

Quand on reste quelques jours en vacances dans la région d’Orlando, être dans une maison permet d’économiser de l’argent sur l’ensemble de son séjour par rapport aux hôtels et aux restaurants, notamment pour les familles. En basse saison il est ainsi possible de trouver un trois chambres pour seulement 100$ par nuit.

« Nous proposons des locations de type Airbnb dans des maisons de qualité supérieure à des tarifs compétitifs, pour les vacanciers à la recherche d’un endroit confortable pour leur séjour en Floride », explique Yann Guyonic, de Horizon Vacation Homes. « Les résidences ont toutes leur piscine ou bien un accès direct à une piscine et elles sont toutes entre 10 et 30 minutes de route de Disney World, Universal et des autres parcs d’attractions, et à un peu plus d’une heure des deux côtes de Floride : Cape Canaveral ou Tampa Bay. Nous avons toujours eu beaucoup de Français, Canadiens ou Suisses, entre autres francophones, à venir visiter la région, mais depuis 2022 il y a presque chaque semaine des reportages sur Orlando dans les médias étrangers, un peu comme c’était le cas auparavant avec Miami. Nombreux sont ceux qui ont récemment découvert les sources magnifiques que nous avons au nord d’Orlando où les touristes vont nager ou faire du kayak, mais aussi tous nos terrains de golf… Avant cela, vu d’Europe ils pensaient souvent qu’Orlando c’était un peu « le Marne-la-Vallée de Miami », mais désormais ils viennent souvent au minimum une semaine dans la région avec tout ce qu’il y a à visiter. Ce n’est pas totalement nouveau : Orlando est depuis longtemps la première ville du monde en nombre de visiteurs ! »

Bien évidemment les clients sont servis en français, et c’est important pour s’organiser rapidement et avec confiance. « Ils peuvent d’ailleurs être assistés avec notre ligne d’appel d’urgence s’ils en ont besoin. Nous nous engageons à fournir un service de qualité supérieure, en veillant à ce que chaque propriété soit bien entretenue et nettoyée avant chaque arrivée des vacanciers. Nous avons d’ailleurs reçu le statut de « Preferred host » sur VRBO et une note de 4.6 sur AIRBNB, avec 2000 « reviews ».

Nos propriétés sont équipées de toutes les commodités nécessaires pour que nos clients se sentent chez eux, notamment des cuisines entièrement équipées, des espaces de vie spacieux, des lits confortables, des draps et des serviettes, mais aussi ont toutes la TV et un accès gratuit au WIFI. »

Les deux associés d’Horizon Vacation Homes sont Yann Guyonic, qui a grandi à La Baule et à Nantes, et David Swinnen qui est pour sa part originaire de Bruxelles. « D’une part David travaillait dans l’hôtellerie et pour Disney, et de l’autre nous étions propriétaires en Floride, et nous avions nous mêmes fait appel à des entreprises de gestion locative, donc nous avions l’expérience en tant que clients. Alors en 2016 nous avons racheté une entreprise de gestion locative qui mettait en location une quarantaine de maisons. Depuis lors on est passé à 125 maisons et condos et à une entreprise avec une quinzaine de collaborateurs. »

– Si vous voulez en savoir plus sur la société qui propose ces locations, lisez notre article ici (ou bien contactez les directement :

Horizon Vacation Homes :

+1 (407) 218-7613

www.horizonvacationhomes.com