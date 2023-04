Mettre sa maison ou son condo (appartement) en gestion locative à Orlando

Horizon Vacation Homes est une entreprise de location de maisons de vacances et de condos proches des parcs à thèmes d’Orlando, dans la région de Kissimmee, Davenport et Clermont, c’est à dire les villes près d’Orlando où il est autorisé de faire de la location à court terme. Bien entendu, les propriétaires peuvent utiliser leur propre maison quand ils le souhaitent et ainsi la rentabiliser le reste du temps, sans rien avoir à faire quoi que ce soit, pas même l’entretien. « Nous nous occupons de tout, de la gestion des réservations et des paiements jusqu’à la maintenance et la gestion des clients, pour que les propriétaires puissent se concentrer sur d’autres choses », explique Yann Guyonic, de Horizon Vacation Homes.

« Toute la Floride est bonne pour investir, mais il y a moins de risques à Orlando vis-à-vis des phénomènes climatiques : quand les ouragans arrivent ici ils sont beaucoup plus faibles et, étant loin de la mer, l’immobilier n’est pas non plus concerné par la montée des océans. L’immobilier locatif à court terme et à fort rendement peut être réalisé à Orlando comme dans le sud de la Floride, mais en raison de ces risques, beaucoup choisissent Orlando dont le marché est beaucoup plus stable et en constante augmentation depuis des décennies. » Et quand une pandémie stoppe les voyages internationaux ? « Alors les Américains sont arrivés en masse durant l’événement auquel vous faites référence : ça a été notre meilleure période d’activité ! ».

Les deux associés d’Horizon Vacation Homes sont Yann Guyonic, qui a grandi à La Baule et à Nantes, et David Swinnen qui est pour sa part originaire de Bruxelles. « D’une part David travaillait dans l’hôtellerie et pour Disney, et de l’autre nous étions propriétaires en Floride, et nous avions nous mêmes fait appel à des entreprises de gestion locative, donc nous avions l’expérience en tant que clients. Alors en 2016 nous avons racheté une entreprise de gestion locative qui mettait en location une quarantaine de maisons. Depuis lors on est passé à 125 maisons et condos et à une entreprise avec une quinzaine de collaborateurs. »

Horizon Vacation Homes :

+1 (407) 218-7613

www.horizonvacationhomes.com