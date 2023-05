Le concours de poésie French Heritage Society 2023 : le jury est formé et les poèmes sont encours de révision !

Chers amoureux de la poésie et du patrimoine français, nous avons le plaisir de vous annoncer que le jury du concours de poésie French Heritage Society 2023 a été formé ! La passion, l’engagement et la créativité des participants ont été au rendez-vous et nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont soumis leurs œuvres.

Le jury, composé d’éducateurs, de professeurs, de poètes, de critiques littéraires et d’amoureux du patrimoine français, est actuellement en train de délibérer pour sélectionner les poèmes qui viendront enrichir cette édition inaugurale. Nous sommes impatients de découvrir les lauréats qui sauront mettre en lumière la beauté de notre patrimoine culturel à travers leur art.

Nous tenons à souligner l’enthousiasme et le dévouement de tous les participants qui ont partagé leurs écrits, leurs émotions et leur vision de la France et de la Francophonie, ainsi que les facettes particulières des Français de l’Etranger. Vous avez été nombreux à vous engager dans cette aventure littéraire et nous sommes honorés de pouvoir vous offrir cette tribune pour célébrer notre héritage.

Ce concours est une véritable ode à la diversité et à la richesse de notre patrimoine. Les poèmes soumis abordent des thèmes variés, allant des monuments historiques aux traditions culinaires, en passant par les paysages enchanteurs et les figures emblématiques de notre histoire, de la Francophonie, des USA, de la Polynésie et de Wallis-et-Futuna. Chaque poème est une invitation à redécouvrir les trésors qui font la fierté de la France.

Restez à l’affût des prochaines annonces pour connaître les lauréats et leurs poèmes gagnants qui seront publiés en ligne et présentés lors de la cérémonie de remise des prix. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour célébrer ensemble les talents qui perpétuent la beauté de notre patrimoine.

Appel à donation pour nos jeunes artistes :

Afin d’encourager au maximum nos jeunes poètes, merci par avance de vos donations qui seront toutes redistribuées à 100% aux lauréats, ainsi qu’à leurs classes et aux établissements participants. Voici le lien pour effectuer vos donations, petits ou grandes, c’est le geste qui compte !

Encore merci à tous les participants et bonne chance pour la suite du concours !

