Les concerts à Miami et en Floride durant le mois de juin 2023

Voici les concerts de juin 2023 en Floride avec notamment Alicia Keys, Shaggy, Duran Duran, The Cure, Charlie Puth, Tori Amos et Bryan Adams.



Par ailleurs, vous retrouverez ici les festivals en Floride et de manière plus générale tous les spectacles en Floride sont dans notre rubrique agenda.

Charlie Puth



– 31 mai : Miami

– 1er juin : Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

Brit Floyd



– 1er juin : Pensacola

– 23 juin : Boca Raton

Pop Music / Soft Rock

3 juin

Ana Gabriel

Kaseya Center

Miami

Latin Music

3 juin

Porter Robinson

LIV Nightclub

Miami Beach

Electronic Music / Dance

TLC with Shaggy, Sean Kingston



– 3 juin : Miami (Bayfront Park)

– 4 juin : St Augustine

Soul / R&B

4 juin

Myriam Hernandez

Hertz Arena

Estero

Latin Music

Ruel

– 6 juin : Tampa

– 7 juin : Fort Lauderdale

Soul / R&B

Rebelution



– 7 et 8 juin : St Augustine

– 9 juin : Apopka

– 10 juin : Hollywood

Pop Music / Soft Rock

Walker Hayes



– 9 juin : Jacksonville

– 10 juin : Boca Raton

Country / Folk

Ryan Adams



– 12 juin : Jacksonville

– 13 juin : Orlando

– 14 et 15 juin : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Paramore



– 13 juin : Orlando

– 14 juin : Hollywood

Alternative Rock / Indie

Men I Trust



– 14 juin : Fort Lauderdale

– 15 juin : St Petersburg

– 16 juin : Orlando

Pop Music / Soft Rock

Xscape



– 15 juin : Miami

– 16 juin : Orlando

– 17 juin : Jacksonville (Arena)

Soul / R&B

16 juin

Romeo Santos

loanDepot Park

Miami

Latin Music

Feid



– 16 juin : Miami

– 17 juin : Orlando

– 18 juin : Miami

Latin Music

17 juin

Fonseca

Kaseya Center

Miami

Latin Music

17 juin

The Ries Brothers

Crazy Uncle Mike’s

Boca Raton

Jazz / Blues

Duran Duran



– 17 juin : Tampa

– 18 juin : Sunrise (Arena)

Pop Music / Soft Rock

Tori Amos



– 17 juin : West Palm Beach

– 18 juin : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Melanie Martinez



– 20 juin : Tampa

– 21 juin : Hollywood

Alternative Rock / Indie

Bryan Adams



– 20 juin : Hollywood

– 21 juin : Tampa

Pop Music / Soft Rock

Garbage



– 21 juin : West Palm Beach

– 22 juin : Tampa

Alternative Rock / Indie

Ricardo Arjona



– 21 juin : Orlando

– 22 juin : Tampa

– 24 et 25 juin : Miami

Latin Music

Dream Theater



– 22 juin : Hollywood

– 23 juin : Orlando

Progressive Rock

24 juin

Halsey



Hard Rock Live

Hollywood

Alternative Rock / Indie

Alicia Keys



– 28 juin : Sunrise

– 30 juin : Tampa

Soul / R&B

Peter Frampton



– 28 juin : St Augustine

– 30 juin : Orlando

Pop Music / Soft Rock

Stick Figure



– 28 juin : Apopka

– 30 juin : Boca Raton

– 2 juillet : Pinellas Park

World Music

The Smile

– 29 juin : Miami

– 30 juin : St Augustine

Alternative Rock / Indie

The Cure

– 29 juin : Tampa

– 1er juillet : Miami

Alternative Rock / Indie

Lady A



– 29 juin : St Petersburg

– 30 juin : Fort Myers

– 1er juillet : Fort Lauderdale

Country / Folk

