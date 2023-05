Et la plus belle plage 2023 des Etats-Unis est… ?

Bon on ne voit pas trop comment le fameux « Dr Beach » peut ainsi changer ses classements d’une année sur l’autre : certes, les plages du Golfe et de l’Atlantique peuvent avoir des dégâts liés aux ouragans, mais bon quand même. En tout cas ça nous fait en parler, et bien entendu la Floride est toujours en tête de classement. Cette année c’est St George Island State Park qui est premier, et Caladesi Island est quatrième.

Est-ce que St George Island State Park vaut la première place ? Nous on aurait mis quelques plages de State Parks plus à l’ouest sur la Panhandle de Floride, ou – bien sûr – le terrifiant Golf Islands National Seashores à Pensacola, mais c’est vrai que St George est déjà très bien. Ce State Park est longé par de grandes dunes et des pinèdes typiques de Floride. L’île (accessible en voiture) compte aussi un village qui, déjà, compte une belle plage. Donc le combo est assez délicieux : on vous le conseille !

Le classement de Dr Beach est ici : https://www.drbeach.org

Si vous cliquez sur la vidéo nous l’avons calée à 3,50mn sur St George Island :

