Découvrir la belle St George Island de Floride

On accède à l’île-barrière de St George Island (sur la Panhandle de Floride) par d’immenses ponts au départ d’East Point, (près d’Apalachicola, sur le continent). Ils sont directement connectés au petit village de vacances, à côté du joli phare blanc. De là on peut accéder aux commerces, à la plage et à ses commerces, ou bien s’adonner à la découverte de la baie d’Apalachicola en bateau, jet ski, kayak…

Si vous remontez l’île vers l’est, alors vous longerez sur plusieurs kilomètres des constructions colorées sur pilotis, avant d’arriver au :

St George Island State Park

On peut le classer parmi les plus belles plages des Etats-Unis, mais la couleur de ses dunes fait parfois plus penser à des pistes de montagne qu’autre chose : c’est blanc, blanc, blanc : éblouissant

Il y a un sentier de découverte dans les pinèdes, mais malheureusement trop éloigné des dunes (c’est peut-être mieux pour les dunes en fait !!) : mais c’est vraiment pour ses plages qu’il faut aller au St George Island State Park !

www.floridastateparks.org/parks-and-trails/dr-julian-g-bruce-st-george-island-state-park

Nos photos du State Park :

