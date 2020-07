Visiter le St Marks National Wildlife Refuge de Floride et ses plages

Situé à l’extrémité orientale de la Panhandle de Floride, le parc fédéral de St Marks est très vaste, avec trois entrées différentes comprenant des sentiers de randonnées pour tous ceux qui aiment se perdre dans la nature. St Marks abrite en effet en son sein plusieurs State Parks et communautés, et ce sur plusieurs comtés. Le site internet du parc est ici : www.fws.gov/refuge/st_marks/

St Marks / Panacea

Avec d’autres petites communautés côtières comme Ochlockonee Bay, Shell Point Beach ou Wakulla Beach, elles sont idéales pour les amoureux de la voile, que ce soit sur bateau ou sur planche ! Shell Point est entouré de baies et marécages, donc si vous aimez la pêche, la photo de nature… l’endroit est fait pour vous.

www.visitwakulla.com/Communities/Shell-Point

Alligator Point

Bon on va le répéter pour chaque ville : c’est un paradis naturel pour les aventuriers ! Alligator Point se transforme en fine île-barrière d’un côté, et de l’autre il y a le Bald Point State Park avec plages et multiples activités nature. Un petit sentier de randonnées part dans les dunes juste en face des toilettes. La plage est très belle et toute blanche. La mer est très « nature » (pas forcément bleu turquoise ou vert émeraude). A l’est du State Park, les sentiers face à l’estuaire sont à couper le souffle.

www.floridastateparks.org/parks-and-trails/bald-point-state-park

Bald Point State Park à Alligator Point (Crédit photo : Katy Warner (CC BY-SA 2.0))

– Wakulla Springs State Park (belles sources, à quelques kilomètres)

– Port de Carrabelle (pas très loin)

– St George Island et ses plages magnifiques (à côté)

– Apalachicola et sa forêt (la principale ville touristique des alentours)

