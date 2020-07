Visiter Carrabelle, charmant port de la Panhandle de Floride

Le petit port de Carrabelle est un point de passage obligé sur la côte oubliée (« Forgotten Cost ») de la Panhandle de Floride, ne serait-ce que pour passer d’un site à un autre. Sinon le village serait plus oublié encore du reste du monde ! Ce sera dommage, car il est sympathique d’y flâner sur ses quais ou dans ses boutiques, d’aller voir le coucher de soleil au dessus des bayous de Tate’s Hell, de visiter le phare et son musée, de manger les fritures de poissons dans les bars, et de se faire prendre en photo dans le « plus petit poste de police du monde » (et c’est vrai qu’il est petit) !!

Sans oublier la plage de Carrabelle (à la sortie ouest) ! Et, non, si vous vous posez la question : le nom de la ville ne vient pas des colons français, mais du site qui fut initialement nommé « Rio Carrabella » par un ressortissant américain en 1877.

www.mycarrabelle.com

Le phare de Carabelle Carrabelle en Floride La plage de Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride Carrabelle en Floride

– Wakulla Springs State Park (belles sources, à quelques kilomètres)

– St Marks National Wildlife Refuge (assez proche)

– St George Island et ses plages magnifiques (à côté)

– Apalachicola et sa forêt (la principale ville touristique des alentours)

