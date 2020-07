Le port d’Apalachicola et sa belle forêt de Floride (et ses plantes carnivores !)

Il n’y a pas de ville sur la « côte oubliée » (Forgotten Coast) de Floride. En tout cas pas telle qu’on imagine une ville de nos jours. Pourtant, Apalachicola fut à une époque le troisième plus grand port du sud (après La Nouvelle-Orléans et Mobile). Et, si petite soit elle (un peu plus de 2000 habitants), Apalachicola est donc toujours la principale ville des environs.

Notre vidéo sur Apalachicola :

Apalachicola (ville)

Comme toute la Côte Oubliée, mais peut-être un peu plus, Apalach’ (comme disent les locaux) a conservé ses charmes de la Floride d’antan (« Old Florida »), et c’est ce qui la caractérise le plus. Elle est vraiment le lieu de villégiature incontournable de cette côte, même si… elle n’a pas de plage (elle est à 24km de St George Island). Elle porte le nom d’une tribu amérindienne locale, qu’on désignait ainsi : « les gens de l’autre côté de la rivière » (Apalahchi signifie « de l’autre côté). son port devint riche avec l’exportation du coton du sud américain. Mais l’arrivée du chemin de fer renforça ses concurrentes à son détriment. Apalachicola se replia alors sur la pêche (dont l’huître et la crevette), puis sur le tourisme. Si Miami a poussé comme un champignon en un siècle, Apalachicola est resté de marbre (pour ne pas dire « de brique ») !

L’arrêt n°1 sera sur le port. Les délicieux restaurants y servent les huîtres et crevettes pêchées sur place. Certains ont été délabrés par l’ouragan Michael de 2018, mais il en reste encore ! De là on peut partir à pieds visiter la ville, avec son visitor’s center, le Dixie Theater, le vieux bureau de poste, l’hôtel Gibson Inn (1907). Ne manquez pas les commerces sur Main Street !

Dans un autre quartier, le « historic district », les maisons ont été construites par et pour les pêcheurs : 900 maisons anciennes dont certaines remontent à 1830, avec la Raney House (1836) qui a été transformée en musée. Le cimetière de Chestnut Street est un arrêt obligatoire avec ses vieilles tombes confédérées branlantes dont il est difficile de dire si elles sont plus ou moins anciennes que les arbres-à-barbe qui leur procurent des ombrages mystérieux (Le « CSA » gravé sur certaines tombes signifie « Confederate States Army » (et donc que le gisant sous cette plaque a fait partir de l’armée des états confédérés)).

La ville conserve la mémoire de ses « stars », à commencer par John Gorrie, l’inventeur en 1849 de la première mécanique réfrigérante (l’ancêtre du frigo et de la clim : deux éléments indispensables dans le Sud !).

Comme les pêcheurs, vous aurez le choix entre les visites sur l’eau douce (la rivière et la baie) et l’eau salée, en bateau, en airboat, en kayak, ou le long d’un des chemins de randonnée (regardez sur Google pour les tours organisés : il y en a beaucoup). La charmante Apalachicola contient aussi un Maritime Museum, et tout ce qu’il faut pour passer un superbe séjour !

La forêt d’Apalachicola

Elle est la plus grande forêt de Floride, et elle compte donc un certain nombre de sites pour faire de la marche etc… Il y a de jolis chemins de randonnée un peu partout, notamment Leon Sink Recreation Area (près de Tallahassee) ou près du Silver Lake dans lequel il est possible de se baigner (tout comme Wakullah Springs, de magnifiques sources au sud de « Tally »). On vous conseille néanmoins avant tout la route entre East Point et Bristol avec les trois étapes suivantes.

Apalachee Savannahs Scenic Byway

Ceux (la plupart des touristes) qui veulent juste avoir un aperçu de la forêt iront rouler fenêtre ouvertes tout doucement sur les routes dans la savane entre Bristol et East Point, en vous arrêtant là où vous aurez envie de le faire. La Byway dans la savane commence à 14km au sud de Bristol sur la State Road 12. La partie la plus intéressante est sur la State Road 379 juste au nord de Sumatra, en direction de Bristol. Au bout de quelques kilomètres après Sumatra, en roulant ainsi vers le nord, vous verrez des savanes sur votre droite (vers l’est). Si vous êtes vraiment des citadins, alors voici quelques explications sur cette savane : les boules de poil marron ça s’appelle des ours. Les tubes verts un peu partout ça s’appelle des plantes carnivores. Le « zzzzz » autour de ta tête ça s’appelle un moustique. Et s’il est là, c’est qu’il est pas tout seul. (Et si vous voyez un volcan avec des tigres, c’est que vous n’êtes pas au « bon » Sumatra).

Fort Negro

Au sud de Sumatra, une route vers l’ouest rejoint le site de Prospect Bluff où se trouve le Fort Gadsden au bord de la rivière Apalachicola (il a été fermé après l’ouragan Michael de 2018 : vérifiez qu’il soit rouvert). Il s’agit à l’origine d’un fort britannique construit durant la guerre de 1812. Ils étaient épaulés par des Maroons (esclaves en fuite) qui avaient trouvé ici un refuge quasi impénétrable (quand on y est on imagine ô combien il fut périlleux pour ces esclaves de prendre « l’underground railroad » à travers des contrées à l’origine aussi hostiles à l’homme). Après-guerre cette guerre, les Maroons prirent le contrôle du fort, qui fut surnommé « Fort Negro » par les Américains. Le 27 juillet 1816, un navire de la Navy commença a tirer sur le fort depuis la rivière. L’un des premiers boulet atterrit dans la réserve de munitions : le rêve de liberté se transforma en cauchemar : plus de 300 Maroons périrent dans l’explosion.

