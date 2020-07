Visiter le St Joseph Peninsula State Park, sur la Panhandle de Floride

L’entrée de la route du Cape San Blas est ce qui ressemble le plus à un paradis isolé au milieu de nulle part (les bayous de la « côte oubliée » (Forgotten Coast) de Floride). Il est situé entre les petits ports d’Apalachicola (à l’est) et Port St Joe (à l’ouest). Le Cape San Blas est jalonné de maisons sur pilotis très colorées, avec des petits commerces de plage par-ci et par-là. Puis, au nord, on arrive au St Jospeh Peninsula State Park.

Cape San Blas

St Joseph Peninsula State Park

Il s’agit d’un site « cinq étoiles », et il est convenable de le préciser en introduction. Car l’autre information importante, c’est que vous ne verrez (pour le moment) que moins de la moitié du parc. En effet, le parc St Joseph a été pulvérisé par l’ouragan Michael de 2018. Le front de mer est désormais longé par une forêt d’arbres morts qui n’attendent qu’un nouveau coup de vent pour s’effondrer. La partie nord est dans un état similaire à si elle avait été placé dans un mixeur. Les dommages sont invraisemblables.

Ceci dit, le State Park offre encore aujourd’hui de beaux espaces sur sa partie sud (près de l’entrée). Le sentier de randonnée maritime est l’un des plus beaux de Floride : vous pouvez le parcourir en une vingtaine de minutes, mais prévoyez de découvrir aussi sa plage et de marcher dans la baie afin d’aller découvrir bernard l’hermites, crabes par millions, limules et dollars des sables, le tout sous l’œil narquois des cardinaux (oiseaux rouges) : l’endroit est très photogénique.

Le magnifique sentier de randonnée maritime, côté baie, à l'entrée du St Joseph Peninsula State Park

Le parking sud est entouré de deux plages : côté mer il y a de belles dunes de sable blanc sur une plage époustouflante. Côté baie il est possible d’aller ramasser des coquillages le long d’une plage plus calme, plus adaptée pour le snorkelling et pour s’amuser avec les enfants. La concession permet de louer des kayaks, paddleboard ou de partir pour une partie de pêche avec le « charter » d’un capitaine.

Galerie photo de la plage côté Golfe du Mexique :

Plage sur le Golfe du Mexique au St Joseph Peninsula State Park

Galerie photo de la plage côté baie :

Plage côté baie au St Joseph Peninsula State Park

En synthèse : l’ouragan Michael aura eu des résultats effrayants… mais ne soyez pas trop effrayés !

