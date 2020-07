Guide de Panama City Beach, en Floride

Trois sites mérites d’être distingués : Panama City, c’est la grande ville, dont les courbes épousent les formes des bayous. Panama City Beach : c’est la longue île-barrière de loisirs. Les deux sont séparées par un pont. St Andrews, c’est le parc d’Etat à couper le souffle (avec ses navettes vers la belle Shell Island).

Panama City

Environ 40 000 habitants vivent à l’année dans cette ville homonyme de la capitale du Panama (le pays). Elle dispose à la fois d’un port industriel, et d’une base aérienne militaire (Tyndall Air Force Base).

Son centre ville (« downtown« ) dispose d’une « Main Street » agréable qui porte le nom d’Harrison Avenue (côté sud de l’avenue, près de la baie). Mais le quartier aujourd’hui le plus agité, c’est St Andrews. Il y a des restaurants pour tout, y compris et surtout pour les couchers de soleil sur la baie, agrémentés de fruits de mer :

Quartier de St Andrews à Panama City Quartier de St Andrews à Panama City

Entre les deux West Beach Drive vous fera penser aux quais de Charleston en voyant la splendeur des maisons qui s’y trouvent.

Maisons le long de West Beach Drive à Panama City. Maisons le long de West Beach Drive à Panama City.

Juste à côté, ne manquez pas les petits déjeuners sudistes au légendaire « Big Mama’s on the Bayou » : chaque pancake est (à peu près) la plus grande du monde ! Le tout avec vue sur un marécage ressemblant à celui de Shreck : inimitable et incontournable !!

Big Mama’s on the Bayou à Panama City Big Mama’s on the Bayou à Panama City Big Mama’s on the Bayou à Panama City

Panama City Beach

De l’autre côté du pont, autour des marinas et des plages époustouflantes de « sugar sand » qui n’ont pas été bétonnées comme dans bon nombre d’endroits du sud de la Floride, s’étend « Panama City Beach » sur 43 kilomètres !! Comme la ville voisine de Destin, ici c’est très populaire, avec des attractions en tous genres et des mini-golfs à profusion : ce n’est pas pour rien que cette partie de la Panhandle est surnommé « The Redneck Riviera ». Ça n’empêche pas que, par exemple, le City Pier (la jetée) soit très sympa, avec une rue piétonne agréable qui a été créée dans son prolongement pour accueillir boutiques et restaurants. Si vous n’avez qu’un seul endroit où aller… C’est là !

Si les hivers peuvent être ressentis sur la Panhandle, entre la mi-mars et la mi-avril, Panama City Beach se réchauffe et perd sa tranquillité : des centaines de milliers de jeunes américains en vacances viennent sur ses plages fêter le printemps par des fêtes nocturnes et diurnes impossibles à décrire. C’est ce qu’ils appellent le Spring Break : la coupure (vacances) de printemps. Les prix des hôtels sont plus élevés à partir de ce moment-là, pour retomber en septembre/octobre.

Les hôtels de la partie Ouest de Panama City Beach ont les tarifs les plus modérés.

Au nombre des attractions principales, on compte un « Ripley’s » (musée des choses bizarres) à l’intérieur d’un paquebot qui s’enfonce dans la terre, et juste en face il y a un WonderWorks : un parc d’attractions originales, dans un bâtiment qui ne l’est pas moins, puisqu’il est… à l’envers !

On trouve à Panama City comme à Panama City Beach on trouve de petites îles de partout et de nombreux pontons pour pêcher dans la baie.

