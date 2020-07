Découvrir la Road 30A de Floride : Seaside, Rosemary Beach, Grayton Beach, Santa Rosa (sur la Panhandle)

La route Florida State Road 30A a conservé ses panneaux « Scenic Highway ». C’est vrai qu’elle est toujours sympathique cette route de la Panhandle de Floride (entre Panama City Beach et Destin), mais… elle n’est plus vraiment ce qu’elle était. Quoi qu’on en pense, il est quand même assez curieux que le long d’une « route scénique » le long de la mer, on ne puisse plus voir la mer nulle part, n’est-ce pas ? C’est que… tout a été privatisé par des villes et des communautés (à part quelques parcs d’Etats comme le beau Grayton State Park). Et, si la Road 30A est toujours « scenic », c’est qu’elle n’a pas été privatisée de n’importe quelle manière. C’est certes un gigantesque massacre de la nature, mais… c’est coquet, très coquet, super coquet : un monde idéal, à la limite de la cinématographie, rempli de voiturettes de golf et de chalets de plage aux couleurs parfaites : c’est comme une sorte de « Key West en tout neuf ». Si on devait inventer un univers de téléréalité parfait, on le mettrait ici.

www.floridascenichighways.com/our-byways/panhandle-region/scenic-highway-30a/

Quelques photos prises à l’est de Seaside :

La Road 30A peu avant Seaside La Road 30A peu avant Seaside La Road 30A peu avant Seaside La Road 30A peu avant Seaside La Road 30A peu avant Seaside

Seaside

Y mettre une émission de télé-réalité ? C’est précisément ce qu’a fait à Seaside le réalisateur Peter Weir en 1998 pour son célèbre Truman Show, un film qui raconte une fiction très simple : « Truman Burbank vit sur une île où il est filmé 24/7 depuis sa naissance. Et il ne sait pas que sa vie passe ainsi à la télé. Jusqu’au moment où… »

Il s’agit d’un des premiers films ayant dénoncé l’état d’esprit des émissions de télé-réalité, et sa sortie fut un succès planétaire. Il faut voir le film avant d’aller à Seaside, car il y est presqu’intégralement tourné, et on peut ainsi voir par exemple :

– La maison de Truman au 31 Natchez Street (la maison a toutefois conservé le numéro « 36 » du film).

– La magnifique Place Rusquin où Truman travaille.

– Le très beau Seaside Amphitheater où se trouve toujours l’épicerie Modica Market (où travaille le meilleur ami de Truman) et l’un des plus beaux bureaux de poste des Etats-Unis.

Par delà le Truman Show, Seaside est une ville balnéaire très vivante. Un cadre incroyable pour des vacances sans voiture : tout est à proximité, aussi bien les magasins, la plage de sable blanc longeant la mer émeraude etc… les cafés et restaurants… Les vélos (ou voiturettes de golf) sont même la plupart du temps compris dans le prix des locations de maisons ! On aime ou on aime pas… mais Seaside ne laisse pas indemne. Mais, là bas, tout le monde achète un t-shirt « Seaside » ou « 30A », et vu le monde qu’il y a dans les rues à les porter… c’est un endroit que beaucoup d’Américains apprécient, de toute évidence. Mais, encore une fois, Truman y est un peu pour quelque chose.

www.seasidefl.com

Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride La maison de Truman à Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride Seaside en Floride

Grayton Beach State Park

Si vous voulez vraiment voir quelque chose de sauvage le long de la Road 30A, voici le Grayton Beach State Park : un beau parc d’Etat avec des dunes de sable blanc, et un joli sentier de découverte dans la pinède. Sans oublier bien entendu la très belle plage. Le tout est juste à la sortie ouest de Seaside. (Merci d’être indulgent avec nous et avec le State Park pour une fois qu’on prend des photos par temps couvert !!) 😉

www.floridastateparks.org/graytonbeach

Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Cardinal dans le Grayton Beach State Park Cardinal dans le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park Le Grayton Beach State Park

Rosemary Beach et Santa Rosa Beach

Elles forment deux autres petites villes le long de la mer. Rosemary Beach est un très bel exemple de ces « villages parfaits », avec des « communities » qui le sont encore plus. On ne sait plus trop au final ce qui est public ou privé… Encore une fois… il faut aimer.

www.rosemarybeach.com

Rosemary Beach en Floride La Road 30A à Rosemary Beach en Floride Rosemary Beach en Floride

