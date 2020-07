Destin : notre guide de la célèbre lagune de Floride !

Destin et sa lagune forment certainement l’un des plus beaux sites de la Panhandle. Néanmoins, la station balnéaire n’a pas fait dans la demi-mesure au niveau des constructions et animations. Si vous aimez ça et que vous cherchez un endroit où poser votre famille : alors vous y serez bien. Mais si vous cherchez des beaux sites naturels… c’est pas mal aussi : au niveau des couleurs plage/mer, il est difficile de voir mieux en Floride !

Sur la « Côte d’Emeraude » (Emerald Coast), Destin connaît le rush du Spring Break comme sa voisine de Panama City Beach (PCB). Les deux forment d’ailleurs ce qu’on surnomme la « Redneck Riviera », de par la nature populaire des populations qui y viennent depuis (au moins) tout le Sud des Etats-Unis. Mini-golfs, tours en jet-skis, tyroliennes, et tous types d’attractions, se partagent avec les restaurants la rue centrale de la presqu’île. Il y a bien évidemment de multiples croisières pour aller voir les dauphins, notamment au coucher du soleil.

Destin est ainsi un port de pêche important mais qui accueille environ 4,5 millions de touristes chaque année. La ville est sise sur la fine péninsule qui sépare le Golfe du Mexique du continent, et qui forme, ici, la Choctawhatchee Bay. Destin est à équidistance de Panama City et Pensacola.

Un parc aquatique avec toboggans… se trouve près du centre : le Big Kahuna’s ( www.bigkahunas.com ).

Au mois d’octobre se déroule le Destin Fishing Rodeo, mais aussi le Destin Seafood Festival, un weekend où l’on déguste les produits de la mer, mais qui rassemble aussi de nombreux artistes.

Office de tourisme : www.destinfwb.com

Galerie photo du centre de Destin :

Les plages de Destin

La poudre de quartz vient des Appalaches, via la rivière Apalachicola pour être ensuite repoussée sur les rives par les vagues et donner ce sable à la couleur unique.

C’est tellement saturé d’hôtels que, si vous êtes en « road trip », vous verrez par exemple que 99% des accès de plages sont privatisés et qu’il n’y a que quelques accès publics en dehors des hôtels, avec peu de places de parkings. Du coup beaucoup vont au parc d’Etat, ou bien utilisent des bateaux-navettes (water-taxis etc…) pour aller à la plage depuis le centre ville ! Nous mentionnons ici les plages principales, mais il y en a bien évidemment d’autres dans l’agglomération.

Crab Island

Il s’agit d’un des symboles de Destin : juste au nord du pont de Fort Walton, cette barre de sable fut autrefois une île, mais elle fut « effacée » par un ouragan. C’est aujourd’hui, chaque jour de l’année, le point de destination de centaines de bateaux et de jet skis qui viennent y faire la fête. Il y a aussi des navette pour y aller.

Norriego Point

Il s’agit d’un ensemble de petites criques protégées par des amas de pierres, dans lesquelles s’amusent des millions de poissons. C’est l’un des meilleurs endroits pour faire du snorkelling (plongée sans bouteilles) de toute la Panhandle, y compris pour les enfants car côté plage l’eau est peu profonde et la plage est surveillée. Il y a 75 places de parking, communes pour aller également à Jetty East.

Jetty East

Même nombre de places limitées (et au même endroit) pour se garer et aller à la jetée, sa grande plage de sable blanc et qui constitue un autre spot idéal de snorkelling. Si vous êtes en voiture il faut marcher 15 minutes en entrant par le « O’Steen Public Beach Access ».

Henderson Beach State Park

La seule chose à y faire, c’est d’aller à la plage, mais quelle plage ! Les couleurs sont splendides : c’est une des plus belles plages de Floride, et certainement l’une des plus blanches ! Notre accès préféré c’est celui partant du camping, avec un « boardwalk » (système de passerelles en bois) traversant les dunes blanches sur des centaines de mètres : c’est immensément photogénique (mais il n’y a pas de parking au camping…). Enfin les autres accès sont bien aussi hein ! Il y a d’ailleurs en plus un sentier de découverte dans les dunes.

AUTOUR DE DESTIN

Aux alentours de Destin on trouve, à l’Est, Sandestin, populaire pour sa plage et son golf (www.sandestin.com ) ou encore Miramar, mais il s’agit de la même agglomération. De l’autre côté du pont de Destin vous arrivez à :

Fort Walton Beach

Il s’agit un peu du « prolongement » de Destin de l’autre côté du pont (comme de la même manière Miramar prolonge Destin de l’autre côté, à l’est). Sur que Fort Walton a quand même un petit côté sympa avec notamment son vieux cinéma, mais aussi un groupe de musées autour de l’Indian Mound Temple (un temple indien) et sa vieille école datant de 1911.

Le site internet des musées est ici