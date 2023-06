Miel de tupelo : l’or de la Floride (et c’est peu de le dire) !

Le miel de tupelo est plus qu’un miel précieux : c’est une aventure incroyable qu’on va de ce pas vous raconter. Avant cela, commençons par expliquer ce qu’il a d’extraordinaire au niveau gustatif : il est réputé dans le monde entier pour sa riche texture beurrée et son doux goût floral qui a des notes de cannelle et d’agrumes. Il a aussi la particularité de ne pas cristalliser. Il est limpide, clair, léger, et ceux qui trouvent les miels généralement trop écœurants par leur richesse en sucre sont souvent agréablement surpris (rappelons que le miel n’est pas mauvais pour les diabétiques !).

Le nom tupelo n’a rien à voir avec la ville natale d’Elvis. Il s’agit d’arbres à gomme rares qui ne sont commercialisés pour leur miel que dans le nord de la Floride et le sud de la Géorgie, autour de la frontière entre les deux. Mais l’épicentre de la production c’est la région de la forêt d’Appalachicola, en Floride, célèbre pour ses plantes carnivores et ses belles pinèdes, mais qui abrite aussi des marais (dont le légendaire (et magnifique) Tate’s Hell, mais ça c’est une autre histoire !). L’épicentre du miel de tupelo, c’est très précisément le village de Wewahitchka où la famille Lanier en produit depuis 1898. Contactée par nos soins, malheureusement la famille Lanier ne se rappelle plus d’où venaient les pionniers qui portaient ce nom français, seulement de « deux frères arrivés en Nouvelle-Ecosse« .

Entre avril et mai de chaque année, les tupelos fleurissent pendant deux semaines. Vous imaginez donc le laps de temps d’action…. Les apiculteurs transportent alors des ruches surélevées dans les marécages, proches de deux rivières. Si c’est trop sec ou trop humide, ça a un impact sur les fleurs, et ils peuvent tout remballer en attendant l’année suivante. Bien entendu, les ouragans ont des impacts sur les arbres, et les insecticides déversés en Floride ne sont pas les meilleurs amis des abeilles. Pour fabriquer 1 pond (450 grammes) de miel, il faut 2 millions de fleurs de tupelo. Les abeilles sont réputées travailleuses, mais une seule n’arrive à produire dans toute sa vie qu’1/12e de cuiller à café de miel. On vous avais prévenu que c’était précieux ! Bien évidemment, le miel doit être enlevé dès la fin de la floraison, afin que les abeilles ne viennent pas apporter du nectar provenant d’autres fleurs.

Avec le miel de tupelo vous pouvez cuisiner des desserts, et le marier avec des viandes si vous aimez le sucré-salé.

Attention, la labellisation américaine autorise d’utiliser l’appellation « miel de tupelo » dans le commerce quand il y en a au moins 50% dans le pot. Autant dire que votre expérience ne sera pas la meilleure si vous achetez ce genre de produits. Le pound se vend actuellement autour de 13$.

Cette aventure des apiculteurs de miel de Tupelo en Floride a inspiré le film Ulee’s Gold (L’Or de la Vie) réalisé en 1997 avec Peter Fonda dans le rôle d’un apiculteur de la région (la bande annonce est ci-dessous).

Le magazine Southern Living conseille les trois miels (purs) suivants (le premier étant celui des Lanier) :

www.lltupelohoney.com

www.savannahbee.com

www.smileyhoney.com

